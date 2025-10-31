Kőkemény üzenet érkezett a Fed egyik döntéshozójától

A Federal Reserve decemberben ismét csökkentheti a kamatot a munkaerőpiac gyengesége miatt – mondta Christopher Waller Fed-kormányzó pénteken.

A Federal Reserve-nek decemberben újra csökkentenie kellene a kamatot, mondta pénteken Christopher Waller, tekintettel a munkaerőpiac gyengeségére, amely az adatokból egyértelműen látszik; még a kormányzati leállás miatt hiányzó hivatalos gazdasági adatok ellenére is.

Tudjuk, hogy az infláció vissza fog csökkenni, ezért továbbra is azt támogatom, hogy decemberben csökkentsük a kamatot

– mondta Waller Larry Kudlownak adott interjújában a Fox Business Networkön. Szerinte minden adat a vágás mellett szól.

Októberben a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. A sajtótájékoztató közben óriáasi meglepetést okozott az, hogy Jerome Powell többször is utalt rá, hogy nincs kőbe a decemberi kamatcsökkentés. Ez meglepte a piacokat és a dollár nagyot erősödött, a részvénypiacok estek rá.

