Koncentráció a magyar médiapiacon: új tulajdonoshoz került a Blikk és a Kiskegyed
Gazdaság

Koncentráció a magyar médiapiacon: új tulajdonoshoz került a Blikk és a Kiskegyed

Portfolio
A Ringier Hungary eladta médiaportfólióját az Indamedia Csoportnak, így utóbbihoz kerül többek között a Blikk bulvárlap és a Kiskegyed is.

A tranzakció magában foglalja: a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü – írja közleményében az Indamedia.

A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél.

A vezető hazai állásportál, a Profession.hu továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG)

– teszik hozzá.

Az Indamedia Csoporthoz tartozik többek között az Index, a Velvet, az EconomX, a Femina és a Dívány online portálok is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

