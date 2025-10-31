  • Megjelenítés
Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból
Gazdaság

Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból

Portfolio
David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója szerint az USA adósságszintje egyre nagyobb kockázatot jelent, és ha a gazdaság növekedése nem gyorsul, abból még nagy baj lehet. Bár recessziót nem lát a közelben, figyelmeztet: a fejlett demokráciák fiskális függőségbe csúsztak, a járvány óta pedig drámaian felgyorsult az adóssággal finanszírozott költekezés.

Az amerikai adósság szintje egy befektetői „leszámolás” kockázatát hordozza, ha a növekedés üteme nem javul — mondta a Goldman Sachs vezérigazgatója.

„Ha ezen az úton haladunk tovább, és nem tudjuk feljebb vinni a növekedést, akkor eljön az elszámolás ideje” — mondta David Solomon csütörtökön Washingtonban, David Rubensteinnek adott interjújában. „A kiút a növekedés.” A bankvezér szerint „alacsony” a recesszió esélye a közeljövőben.

Solomon széles körben osztott aggodalmakat visszhangozott arról, hogy

az USA és más nyugati gazdaságok egyre inkább adóssággal finanszírozott élénkítéshez szoknak hozzá.

Ez különösen a Covid-járvány idején alkalmazott intézkedések után gyorsult fel, amelyek erősen felpörgették a fogyasztást.

„A fiskális stimulus és az agresszív költségvetési politika gyakorlatilag beépült ezen demokratikus gazdaságok működésébe” — mondta. Hozzátette, hogy ez a tendencia az elmúlt öt évben jelentősen felgyorsult, és pénzügyi körökben komoly aggodalmat kelt a fejlett országokban.

„Nem kongatok vészharangot, de hosszabb távon ez komoly probléma lesz, ha ezen az úton megyünk tovább”

— fogalmazott Solomon a The Economic Club of Washington egyik eseményén.

A Goldman-vezér a hét elején Rijádban azt mondta, nem tart „rendszerszintű” hitelválságtól az USA-ban, a néhány nagyobb csőd ellenére sem. Most Washingtonban vett részt egy kisvállalati fórumon, amelyet a bank szervezett.

A Goldman nemrég rekord harmadik negyedéves bevételről számolt be, amit részben az M&A díjak növekedése húzott. Aznap a bank azt is közölte 48,300 dolgozójával, hogy további leépítések lesznek idén, mivel a mesterséges intelligencia tovább javítja a működési hatékonyságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

