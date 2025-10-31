  • Megjelenítés
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak
Lépett a bíróság, Trump falba ütközött
Két szövetségi bíró pénteken kimondta, hogy a Trump-kormányzat a kormányzati leállás alatt sem függesztheti fel a SNAP élelmiszersegélyeket, és elrendelte a tartalékalapok felhasználását az ellátás fenntartására.

A határozatok két, párhuzamosan futó perben születtek, amelyek célja az volt, hogy megakadályozzák az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumát (USDA) a SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), közismert nevén "food stamps" juttatások szombattól tervezett felfüggesztésében.

Az USDA korábban közölte, hogy nincs elegendő forrás a 42 millió alacsony jövedelmű amerikai teljes ellátására, mert a program havi költsége 8,5–9 milliárd dollár. A kormányzat azzal érvelt, hogy a minisztériumnak nincs felhatalmazása a kifizetésekre mindaddig, amíg a Kongresszus el nem fogadja a kormányzati leállást lezáró költségvetési törvényt. A leállás október 1-jén kezdődött.

John McConnell szövetségi bíró Providence-ben egy, városok, nonprofit szervezetek és egy szakszervezet által indított perben, a virtuális meghallgatás végén kimondta: önkényes döntés volt, hogy az adminisztráció nem nyúlt az 5,25 milliárd dolláros tartalékalaphoz a novemberi juttatások finanszírozására. Rámutatott, hogy a SNAP-et korábban soha nem függesztették fel. Hozzátette: kétség sem fér hozzá, hogy helyrehozhatatlan károk kezdődnek – ha még nem kezdődtek el – a családok élelmiszer-ellátása körüli bizonytalanság keltette félelem miatt.

Percekkel korábban Indira Talwani szövetségi bíró Bostonban arra a következtetésre jutott, hogy hibás a kormányzat jogi álláspontja, miszerint a leállás idején jogilag tilos lenne a tartalékalapok felhasználása a SNAP kifizetésére.

A felperesek azzal érveltek, hogy az USDA a leállás alatt is rendelkezik olyan forrásokkal, amelyekből teljesítheti a SNAP-kötelezettségeit. Ezek közé tartozik a Kongresszus által korábban biztosított, 5,25 milliárd dolláros tartalékalap, amelyet akkor lehet igénybe venni, amikor "szükséges a program működtetéséhez". Szerintük ezen felül egy külön, mintegy 23 milliárd dolláros alap is mozgósítható lenne, hogy elkerüljék a SNAP-juttatások példátlan felfüggesztését.

