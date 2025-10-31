Megszólaltak a nagy láncok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

A kormány döntése értelmében február végéig marad az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop, amelyet egyes termékkörökre ki is terjesztenek. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a csütörtöki Kormányinfón. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint
a döntés előtt nem történt szakmai egyeztetés.
A szervezet főtitkára, Kozák Tamás elmondta: a kormány korábban az élelmiszer-infláció 5 százalék alá csökkenését jelölte meg a kivezetés feltételeként, ami már hónapokkal ezelőtt teljesült.
Az OKSZ álláspontja szerint az árrésstop csak átmenetileg képes tompítani a termelők és feldolgozók költségnövekedésének hatásait, de hosszabb távon torzítja a piacot. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az intézkedés elvonhatja a vásárlókat a magyar tulajdonú boltoktól, és ez újabb boltbezárási hullámhoz vezethet, különösen a kisebb településeken.
A közlemény szerint a nagy kereskedelmi láncok – mint az Aldi, Auchan, Lidl, Penny, SPAR és Tesco – veszteséget szenvednek el az intézkedés miatt, ami korlátozza fejlesztéseiket és akciós tevékenységüket.
Az árrésstop a magyar beszállítók számára is kedvezőtlen, mivel az importtermékek felé tereli a beszerzéseket.
Az OKSZ szerint a kormány gazdaságpolitikájának egyes elemei – például a kiskereskedelmi különadó, az áfaterhek növekedése vagy a minimálbér-emelés – hozzájárulnak a költségek emelkedéséhez. A szervezet a Gazdasági Versenyhivatal korábbi vizsgálatára hivatkozva azt állítja, hogy a tavalyi élelmiszerár-emelkedés fő oka nem a kiskereskedelmi árrés, hanem a termelési költségek növekedése volt. Az OKSZ azt javasolja, hogy a kormány vonja vissza az árrésstopot, és piaci alapú szabályozási környezetet alakítson ki a kereskedelem számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Koncentráció a magyar médiapiacon: új tulajdonoshoz került a Blikk és a Kiskegyed
Az Indamedia Csoport veszi meg a lapokat más kiadványokkal együtt.
Fordulat a zártkerti ingatlanoknál: végleges a jogszabály
Egyszerűbb kivonás, egységes megnevezések, szélesebb értesítési kör.
Ukrajnai béke: megszólalt Zelenszkij jobbkeze – Kulcsfontosságú fordulat jöhet, de visszautasította a találgatásokat
Egységes béketerven dolgoznak.
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Olyan bűz terjeng egy magyar település fölött, hogy sokan már menekülnének onnan – Kiderült, honnan jöhet az orrfacsaró szag
A helyiek ablakot sem tudnak nyitni.
Ketyeg az óra Brüsszelben: asztalra kerülhet Ukrajna cserbenhagyása
Az USA kiszállása után el kell dönteni, hogy az unió, az oroszok vagy az ukránok viseljék a háború költségeit.
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával (x)
Akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető
A mobilhálózat mint alapszolgáltatás (x)
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod