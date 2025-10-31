  • Megjelenítés
Megszólaltak a nagy láncok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban
Gazdaság

Megszólaltak a nagy láncok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

Portfolio
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) bírálja a kormány döntését, amely szerint meghosszabbították az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopot, és új termékekre is kiterjesztették az intézkedést. A szervezet szerint a lépés szakmai egyeztetés nélkül történt, és a kivezetés feltételei már korábban teljesültek. A kereskedők úgy vélik, a hosszabbítás további veszteségeket okoz az ágazat szereplőinek, és hátrányosan érintheti a magyar beszállítókat is.

A kormány döntése értelmében február végéig marad az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop, amelyet egyes termékkörökre ki is terjesztenek. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a csütörtöki Kormányinfón. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint

a döntés előtt nem történt szakmai egyeztetés.

A szervezet főtitkára, Kozák Tamás elmondta: a kormány korábban az élelmiszer-infláció 5 százalék alá csökkenését jelölte meg a kivezetés feltételeként, ami már hónapokkal ezelőtt teljesült.

Az OKSZ álláspontja szerint az árrésstop csak átmenetileg képes tompítani a termelők és feldolgozók költségnövekedésének hatásait, de hosszabb távon torzítja a piacot. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az intézkedés elvonhatja a vásárlókat a magyar tulajdonú boltoktól, és ez újabb boltbezárási hullámhoz vezethet, különösen a kisebb településeken.

A közlemény szerint a nagy kereskedelmi láncok – mint az Aldi, Auchan, Lidl, Penny, SPAR és Tesco – veszteséget szenvednek el az intézkedés miatt, ami korlátozza fejlesztéseiket és akciós tevékenységüket.

Az árrésstop a magyar beszállítók számára is kedvezőtlen, mivel az importtermékek felé tereli a beszerzéseket.

Az OKSZ szerint a kormány gazdaságpolitikájának egyes elemei – például a kiskereskedelmi különadó, az áfaterhek növekedése vagy a minimálbér-emelés – hozzájárulnak a költségek emelkedéséhez. A szervezet a Gazdasági Versenyhivatal korábbi vizsgálatára hivatkozva azt állítja, hogy a tavalyi élelmiszerár-emelkedés fő oka nem a kiskereskedelmi árrés, hanem a termelési költségek növekedése volt. Az OKSZ azt javasolja, hogy a kormány vonja vissza az árrésstopot, és piaci alapú szabályozási környezetet alakítson ki a kereskedelem számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

