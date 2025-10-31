  • Megjelenítés
Most akkor a Tisza vagy a Fidesz vezet?
Most akkor a Tisza vagy a Fidesz vezet?

Érdekes kép alakult ki pártpreferenciákról az eddig megjelent őszi közvélemény-kutatási adatokból. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a Tisza előnye csökkent, és így élesebbé vált a verseny, jobban megnézve azonban az ellenzéki párt még növelhette is a támogatottságát, miközben a kormányzó Fidesz-KDNP támogatottsága stabil.

A szokásos ellentmondásosság jellemzi a közvélemény-kutatásokat az ősszel is. A nyilvánosságra került 14 felmérésből 9 a Tisza Párt biztos előnyét mérte a biztos szavazó pártválasztók között, 5 viszont továbbra is a Fidesz magabiztos vezetését regisztrálta. Előbbiek esetében átlagosan 10 százalékpont körüli a Magyar Péter vezette politika alakulat előnye, utóbbiaknál viszont nagyjából 6 százalékpont a hátránya. Ha ebből megpróbálunk egy idősort képezni, furcsa kép tárul a szemünk elé:

úgy tűnhet, mintha a Tisza Párt előnye olvadni kezdett volna.

Az eltérő módszertanú, és szisztematikusan eltérő eredményre jutó felmérések eredményeit azonban nehéz idősorként értelmezni. Ha megnézzük a befutó közvélemény-kutatásokat, jól látható, hogy erős az összetételbeli ingadozás: például a nyáron felvett (és a nyilvánosságnak szánt) 15 mintából 11-et azok készítették, akik rendszeresen a Tisza Párt előnyét mérik, míg az utóbbi 10 felmérés készítői között már 5-5 arányban oszlottak meg a rendszeresen eltérő következtetésre jutó intézetek. Éppen ezért (ahogy korábban is) most is elvégeztük a két kör szétválasztását, aminek az eredménye azt sejteti, hogy a Tisza előnyének csökkenése egyszerűen az összetétel-hatás következménye.

Ha azoknak a kutatóintézeteknek a felméréseit figyeljük, akik rendszeresen a kormánypárt előnyét mérik, stabil pártpreferenciák rajzolódnak ki. A nyár elején szűkült a Fidesz előnye, azóta pedig szinte teljesen változatlan:

Ha azokat figyeljük, akik az utóbbi egy évben a Tisza előnyét mérik, egészen más a kép. Az alábbi ábrán jól látható, hogy

a különbség mintha még növekedne is, vagyis eddig az ősz folyamán a Tisza még erősíthette is a pozícióit, miközben a fidesz támogatottsága stabil maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

