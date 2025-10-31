Olyan történik a franciáknál, amire minden magyar irigykedne

A statisztikai hivatal (Insee) pénteki közlése szerint
az eurózóna második legnagyobb gazdaságának inflációs rátája a szeptemberi 1,1% után 0,9% lett,
összhangban a Bloomberg-felmérés elemzői várakozásaival.
Franciaországban az infláció már több mint egy éve az EKB 2%-os célja alatt tartózkodik, míg a többi eurózóna-ország közelebb jár hozzá: Németország csütörtökön 2,3%-os inflációt jelentett, és a pénteken várható adatok szerint a régiós átlag 2,1% lehetett októberben.
Az EKB a héten harmadik egymást követő ülésén hagyta változatlanul a kamatokat, miután a döntéshozók egyre magabiztosabbak abban, hogy sikerült stabilizálni az árakat. Christine Lagarde szerint a monetáris politika „jó helyen van”.
A francia októberi adatok szerint
AZ INFLÁCIÓT FŐKÉNT AZ ENERGIAÁRAK 5,6%-OS ESÉSE FÉKEZTE. AZ ÉLELMISZEREK DRÁGULÁSA 1,7%-RÓL 1,3%-RA LASSULT, MÍG A SZOLGÁLTATÁSOK INFLÁCIÓJA 2,4%-ON MARADT.
A gazdaságot közben a közpénzügyek körüli elhúzódó politikai válság terheli, amely szeptemberben súlyosbodott a második kormánybukással kevesebb mint egy éven belül. Az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu pozíciója továbbra is bizonytalan, hiszen a megosztott parlament bizalmatlansági indítványokkal fenyegeti a 2026-os költségvetés vitája közepette.
A törvényhozók olyan módosításokat is beterjesztettek, amelyek jelentősen növelhetik az adókat jövőre. Mindeközben a gazdaság eddig stabilnak bizonyult, mivel a harmadik negyedévben váratlanul erős növekedést mutatott az export és a vállalati beruházások miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
