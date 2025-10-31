Olyan történik a franciáknál, amire minden magyar irigykedne

Franciaországban tovább lassult az infláció októberben, 0,9%-ra, ahogy az energiaárak estek és a élelmiszerdrágulás is mérséklődött. Bár az eurózóna többi részén az infláció közelebb jár a 2%-os ECB-célhoz, a francia adat tovább erősíti a jegybank magabiztosságát: a monetáris politika „jó helyen van” – mondta Christine Lagarde.

A statisztikai hivatal (Insee) pénteki közlése szerint

az eurózóna második legnagyobb gazdaságának inflációs rátája a szeptemberi 1,1% után 0,9% lett,

összhangban a Bloomberg-felmérés elemzői várakozásaival.

Franciaországban az infláció már több mint egy éve az EKB 2%-os célja alatt tartózkodik, míg a többi eurózóna-ország közelebb jár hozzá: Németország csütörtökön 2,3%-os inflációt jelentett, és a pénteken várható adatok szerint a régiós átlag 2,1% lehetett októberben.

Az EKB a héten harmadik egymást követő ülésén hagyta változatlanul a kamatokat, miután a döntéshozók egyre magabiztosabbak abban, hogy sikerült stabilizálni az árakat. Christine Lagarde szerint a monetáris politika „jó helyen van”.

A francia októberi adatok szerint

AZ INFLÁCIÓT FŐKÉNT AZ ENERGIAÁRAK 5,6%-OS ESÉSE FÉKEZTE. AZ ÉLELMISZEREK DRÁGULÁSA 1,7%-RÓL 1,3%-RA LASSULT, MÍG A SZOLGÁLTATÁSOK INFLÁCIÓJA 2,4%-ON MARADT.

A gazdaságot közben a közpénzügyek körüli elhúzódó politikai válság terheli, amely szeptemberben súlyosbodott a második kormánybukással kevesebb mint egy éven belül. Az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu pozíciója továbbra is bizonytalan, hiszen a megosztott parlament bizalmatlansági indítványokkal fenyegeti a 2026-os költségvetés vitája közepette.

A törvényhozók olyan módosításokat is beterjesztettek, amelyek jelentősen növelhetik az adókat jövőre. Mindeközben a gazdaság eddig stabilnak bizonyult, mivel a harmadik negyedévben váratlanul erős növekedést mutatott az export és a vállalati beruházások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images