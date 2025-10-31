Orbán Viktor magyar-amerikai gazdasági csomagot vár a Trump-találkozótól

Orbán kifejtette: mindig jobb, ha a nyugdíjrendszer egészében emelik a nyugdíjakat, szerinte ez igazságosabb, mintha csak bizonyos csoportoknak emelnének.

Ennek most van itt az ideje, az a kérdés, hogy hány lépésben tudjuk bevezetni.

Ezt szerinte nem lehet ráengedni a költségvetésre egyszerre. De mint a 13. havival is, a 14. havival is megtehető, hogy lépésekben vezessék be - tette hozzá.