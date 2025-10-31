Orbán Viktor magyar-amerikai gazdasági csomagot vár a Trump-találkozótól

14. havi nyugdíj
Orbán kifejtette: mindig jobb, ha a nyugdíjrendszer egészében emelik a nyugdíjakat, szerinte ez igazságosabb, mintha csak bizonyos csoportoknak emelnének.
Ennek most van itt az ideje, az a kérdés, hogy hány lépésben tudjuk bevezetni.
Ezt szerinte nem lehet ráengedni a költségvetésre egyszerre. De mint a 13. havival is, a 14. havival is megtehető, hogy lépésekben vezessék be - tette hozzá.
Magyar gazdaság
Indokolt a kiadások csökkentése és a bevételek növelése? - kérdezte a riporter. Orbán Viktor szerint egy gazdaságpolitikus nem számokat lát, hanem embereket. A közgazdász és a gazdaságpolitikus két szakma. Azt kell csinálni, ami az embereknek jó, nem pedig ami a számokat egyenesíti ki.
0,6-1 százalékkal nő a gazdaság azért idén is
- teszi hozzá. 1 százaléknyi növekedés 400-500 milliárd forintnyi elkölthető összeget jelent a magyar költségvetésnek.
Megemelem a kalapom Nagy Márton előtt, hogy képes arra, hogy egyszerre futtasson 3%-os hitelprogramot, béremelési programot és adócsökkentést folytasson.
Donald Trumppal találkozik Orbán
Orbán szerint a jövő pénteki Trump-találkozóval közelebb kerülhetünk egy budapesti békecsúcshoz. Ennek van jelentősége a mi szempontunkból, de ezen túl "egy magyar napot csinálunk Washingtonban".
"Fontos vezetőkkel találkozik a delegáció, teljes áttekintése történik a magyar-amerikai kapcsolatoknak. Ennek egyik fontos eleme a béke, de gazdasági ügyekről is tárgyalunk hosszú hónapok óta,
egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudunk hozni
- mondja Orbán.
Energiaügyi kérdésekről is szó lesz, látni kell az energiaárak alakulását is az amerikaiaknak. Orbánnak meg kell győznie arról, hogy Magyarország bezárt ország, tengeri szállítás direktben nem lehetséges, ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az útvonalaknak.
Európa biztonsági helyzete
Az európai biztonsági helyzetről kérdezi a riporter először Orbán Viktort. A miniszterelnök kifejtette, új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, egy fegyverkezési verseny, egy spirál kezdetén vagyunk szerinte.
Szerinte most az első világháborúhoz hasonló hangulatot látni, amikor az országok "beleszédelegtek a háborúba". Ma Európa szerinte egyre közvetlenebb háborús veszéllyel néz szembe. Kijelentette, minden kis "háborús" döntésből ki fog maradni Magyarország.
Ahhoz, hogy a nagyhatalmak kövessenek racionális magatartást, Magyarországnak nincs elég ereje.
Legalább odáig eljutottunk, hogy Amerika békét akar, az oroszok pedig bizonyos feltételek mellett hajlandóak lennének tűzszünetet kötni - tette hozzá.
Hamarosan megszólal Orbán Viktor
Orbán Viktor könnyen lehet, hogy a kormány friss döntéseiről fog (újra) beszámolni, talán új részleteket elejteni, ezek közül amire érdemes fokozottan figyelni, hogy a 14. havi nyugdíjat milyen ütemezéssel adhatják majd oda az időskorúaknak.
Szó lehet még az árrésstop kiterjesztéséről és meghosszabbításáról, illetve a kormány nemzetközi, geopolitikai álláspontjáról nemzetközi ügyekben.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
