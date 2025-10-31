Pincétől a padlásig felújítja a MÁV a vasútvonalat, ahol kisiklott egy BZ

A közlekedési társaság közleménye szerint
Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújítják a vasútvonalat, vagyis teljes pályafelújítást végeznek, Szokolya és Balassagyarmat között pedig infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre.
A beruházás több mint 3 milliárd forintot tesz ki.
Október 31-étől december 31-ig lezárják a teljes szakaszt, az érintett települések között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Vác és Szokolya között összesen 7 kilométernyi vágányt újítanak fel: 14 ezer vasbetonaljat építenek be, 14 kilométernyi sínt cserélnek, 10 ezer sínfuratot javítanak, átépítenek 5 közúti-vasúti átjárót, továbbá nagygépes vágányszabályozást is végeznek. A Szokolya és Balassagyarmat közötti szakaszra a mérési eredmények figyelembe vételével határozzák meg pontosan az emelt szintű karbantartás helyszíneit és feladatait.
Az új forgalmi rend szerint
- az S750-es vonatok helyett MÁVbuszok járnak Vác, autóbusz-állomás és Diósjenő, illetve Balassagyarmat vasútállomás között, igazodva Vácon a Z70-es vonatokhoz. Ezek a járatok nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat, Szokolyát és Sáferkút megállóhelyet, de Szendehelyen megállnak az általános iskolánál is.
- Vác és Magyarkút között állomáspótló mikrobuszok közlekednek, Kisvác, Fenyveshegy és Magyarkút-Verőce érintésével.
- Szokolya a menetrendszerinti 351-es és 352-es VOLÁN-buszokkal érhető el, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is.
További részletek a közleményben olvashatók.
Címlapkép: A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült. MTI/Máthé Zoltán
