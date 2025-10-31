  • Megjelenítés
Rezsicsökkentés 2026: kiderült, mit tervez a kormány a jövő évi szabályoknál
Rezsicsökkentés 2026: kiderült, mit tervez a kormány a jövő évi szabályoknál

Portfolio
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Energiaügyi Minisztérium a rezsivédelmi szolgáltatásról szóló új rendelettervezetét. A dokumentum szerint 2025-2026-ban is változatlan marad az a villamosenergia-mennyiség, amelyet az MVM Next „indokolt áron” számolhat el a rezsicsökkentett lakossági fogyasztók után. Ez azt jelzi, hogy a kormány egyelőre változatlanul hagyja a rezsivédelmi rendszer felépítését, miközben annak terheit továbbra is a költségvetés és a vállalati szektor viseli.

A kormányzati portálon közzétett tervezet a rezsivédelmi szolgáltatás 2025-2026-os feltételeit rögzíti, vagyis azt, hogy a lakossági fogyasztók után milyen mennyiségű villamosenergiát lehet elszámolni úgynevezett „indokolt áron”.

A melléklet alapján

a meghatározott villamosenergia-mennyiség nem változik a korábbi évhez képest,

így az egyetemes szolgáltatást nyújtó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. továbbra is ugyanazon volumen (10 855 335 MWh) után kaphatja meg a kompenzációt az államtól.

Ez egyben arra is utalhat, hogy a jövő évben a rezsivédett fogyasztói kör és a kedvezményes sávhatárok sem fognak módosulni, hiszen ahhoz mérten határozzák meg az elfogyasztott mennyiséget is. A 2022-ben bevezetett (módosult) rendszer lényege, hogy a kormány az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat, e fölött pedig piaci árat alkalmaz. Az állam pedig megtéríti a szolgáltatónak a piaci és a lakossági ár közötti különbséget adott mennyiségig.

Képernyőkép 2025-10-31 073532
Vásárlóerő-paritásban (PPS) kifejezve a legalacsonyabb árakat Máltán (13,68), Magyarországon (15,01) és Finnországban (18,70) mérték 2025 első felében - Forrás: Eurostat

Az európai árampiacon jelenleg a lakossági villamosenergia Magyarországon az egyik legolcsóbb, ugyanakkor a támogatás finanszírozása

  • továbbra is jelentős költségvetési kitettséget jelent, évente mintegy 800 milliárd forintot, valamint
  • a terhek áthírátásán keresztül a vállalkozások számára is számottevő versenyképességi hátrányt okoz, hiszen a lakossági árakkal szemben a magyar vállalkozások rezsiterhe az egyik legmagasabb az EU-ban.
Jelentős költségvetési zárolás történt az idei évben

Kormányinfó: ellehetetlenülhet a rezsicsökkentés

Így fizeti a rezsicsökkentést az állam

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

