Rezsicsökkentés 2026: kiderült, mit tervez a kormány a jövő évi szabályoknál

A kormányzati portálon közzétett tervezet a rezsivédelmi szolgáltatás 2025-2026-os feltételeit rögzíti, vagyis azt, hogy a lakossági fogyasztók után milyen mennyiségű villamosenergiát lehet elszámolni úgynevezett „indokolt áron”.

A melléklet alapján

a meghatározott villamosenergia-mennyiség nem változik a korábbi évhez képest,

így az egyetemes szolgáltatást nyújtó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. továbbra is ugyanazon volumen (10 855 335 MWh) után kaphatja meg a kompenzációt az államtól.

Ez egyben arra is utalhat, hogy a jövő évben a rezsivédett fogyasztói kör és a kedvezményes sávhatárok sem fognak módosulni, hiszen ahhoz mérten határozzák meg az elfogyasztott mennyiséget is. A 2022-ben bevezetett (módosult) rendszer lényege, hogy a kormány az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat, e fölött pedig piaci árat alkalmaz. Az állam pedig megtéríti a szolgáltatónak a piaci és a lakossági ár közötti különbséget adott mennyiségig.

Vásárlóerő-paritásban (PPS) kifejezve a legalacsonyabb árakat Máltán (13,68), Magyarországon (15,01) és Finnországban (18,70) mérték 2025 első felében - Forrás: Eurostat

Az európai árampiacon jelenleg a lakossági villamosenergia Magyarországon az egyik legolcsóbb, ugyanakkor a támogatás finanszírozása

továbbra is jelentős költségvetési kitettséget jelent, évente mintegy 800 milliárd forintot, valamint

a terhek áthírátásán keresztül a vállalkozások számára is számottevő versenyképességi hátrányt okoz, hiszen a lakossági árakkal szemben a magyar vállalkozások rezsiterhe az egyik legmagasabb az EU-ban.

