Szokatlan időjárással rúgja be az ajtót a november – Erre készülhetünk az ünnepi hétvégén

Napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb időre számíthatunk november első, ünnepi hétvégéjén – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délután északkeleten megnövekszik, a középső és délkeleti országrészben csökken a felhőzet. Éjszaka a derült tájakon foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződik.

Szombaton ezek feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő-tó környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél szombat napközben az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a kevésbé felhős tájakon -1, +5, másutt 6, 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között, északkeleten pár fokkal 17 fok alatt, délen 22 fok felett várható.

Vasárnap hasonló időjárásra és hőmérsékletekre készülhetünk, de vasárnap este már megérkezhet a hidegfront, ami változást hoz az időjárásban. A hidegfronttal együtt csapadék, északnyugati szél és jó néhány fokkal hidegebb levegő érkezik.

A front nyomán anticiklon épül ki a Kárpát-medence fölött a jövő hét elején, ami – késő ősz lévén – együtt járhat pára- és ködfelhőzet kialakulásával. Az országban lesznek olyan részek, ahol derült, napos idő lesz, máshol viszont borult, párás időre készülhetünk.

