Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak

Donald Trump az Air Force One fedélzetén egy újságírói kérdésre elárulta, hogy nem adott felmentést Orbán Viktornak az Egyesült Államok által az orosz olajra kivetett szankciók alól.

Trump szerint a magyar miniszterelnök felmentést kért az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, ám

az Egyesült Államok ezt nem hagyta jóvá.

Trump:Viktor Orban has asked for an exemption from U.S. sanctions on Russian oil. We haven’t granted one, but he has. pic.twitter.com/uUWnIQaTFn https://t.co/uUWnIQaTFn — Clash Report (@clashreport) October 31, 2025

Orbán Viktor november 7-én utazik Washingtonba Donald Trumphoz. A találkozó egyik kiemelt témája az energiaellátás és az energiaárak alakulása lesz, különös tekintettel Magyarország függőségére az orosz nyersanyag-szállítási útvonalaktól.

A magyar kormányfőnek azt kell elérnie, hogy az amerikaiak megértsék, hogy Magyarország tengerrel nem rendelkező, így közvetlen tengeri szállítási lehetőségek híján az energia-import tekintetében nagymértékben kiszolgáltatott ország.

A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy

az orosz olaj kivezetése gazdasági összeomláshoz vezetne, mivel Magyarország nyersolajának több mint négyötödét Oroszországból importálja.

