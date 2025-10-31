  • Megjelenítés
Valahol sikerült a repülőrajt
Valahol sikerült a repülőrajt

Tajvan gazdasága jóval az elemzői várakozások felett, 7,64%-kal bővült a harmadik negyedévben, miközben az AI-chipgyártás és rekordexport tovább hajtja a növekedést. A Trump-adminisztráció vámjai és az exportlassulás miatti aggodalmak ellenére a szigetország készpénzosztással támogatja a lakosságot, és bízik benne, hogy az AI-beruházási hullám kitart.

Tajvan gazdasága 2022-ben recesszióba került. Bár 2023-ra szép kilábalás történt, tavaly év végére nagyon belassult a növekedés. Az év elejétől kezdve viszont sikerült repülőrajtot venni és Tajvan gazdasága a vártnál nagyobb ütemben nőtt a harmadik negyedévben, jelezve, hogy az AI-boom tovább erősíti a szigetország teljesítményét.

A GDP 7,64%-kal bővült július és szeptember között – közölte pénteken a tajpeji statisztikai hivatal. Ez meghaladta a Bloomberg elemzői konszenzusát, amely 6,25%-os növekedést várt.

Tajvan gazdasága 2025-ben kimagaslóan teljesített, elsősorban annak köszönhetően, hogy a mesterséges intelligenciát kiszolgáló chipek és szerverek globális legnagyobb gyártója.

A lendületet jól jelzi, hogy a sziget korábban rekordexportot jelentett augusztusra.

A kilátásokkal kapcsolatban azonban vannak kérdőjelek: az amerikai vámok, a cégek előrehozott vásárlásainak kifutása, valamint a magas bázis mind lassító hatással járhatnak.

Júliusban a Trump-adminisztráció 20%-os vámokat vetett ki Tajvan exportjára – magasabbat, mint Japán és Dél-Korea esetében. Donald Trump e heti látogatása során az USA és Dél-Korea megállapodott a vámok csökkentéséről és az amerikai beruházások ösztönzéséről, míg Tajvan tovább tárgyal kedvezőbb feltételekért, egyelőre eredmény nélkül.

A vámok hatásával kapcsolatos aggodalmakat jelzi, hogy

a kormány novembertől 10 000 tajvani dollár (326 USD) készpénzt oszt ki az állampolgároknak és tartós lakosoknak.

Ugyanakkor erős az optimizmus az AI-boom folytatását illetően: októberben a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. másodszor emelte az idei bevételnövekedési előrejelzését, ami tovább erősíti a reményeket, hogy a vállalatok folytatják a technológiai beruházásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

