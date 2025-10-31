  • Megjelenítés
Váratlan probléma lépett fel a magyar határátkelőknél, hosszabb várakozási időre kell számítani

Portfolio
Informatikai rendszerprobléma merült fel 2025. október 31-én 13 óra 15 perctől a közúti határátkelőhelyeken, ezért megnövekedett várakozási idővel kell számolni – írja a police.hu.

A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

A rendőrség a külföldre utazóknak azt ajánlja, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével.

Mivel csak Szerbia és Ukrajna nem nyitott a magyar határ, a probléma csak az e két országgal közös határátkelőket érinti.

