Adaptivitás és reziliencia: ezek a jövő cégeinek igazi mércéi

Az elmúlt években számos hazai szervezettel dolgoztam együtt – nagyvállalatokkal és kisebb csapatokkal egyaránt. Láttam vezetőket, akik inkább óvakodtak a változástól, és olyanokat is, akik képesek voltak erőt és lendületet meríteni belőle. Egy biztos: ma már nem a legnagyobb cégek maradnak fenn, hanem azok, amelyek képesek tanulni és alkalmazkodni.

Sokszor kérdezik, hogy akkor most minden szervezetnek agilisnek kell lennie? A válaszom: nem a címke a lényeg. Az agilis és adaptív kultúra ott kezdődik, ahol a tanulás és a visszajelzés természetes, nem kampánytéma. Ott, ahol a döntések lejjebb kerülnek, közelebb azokhoz, akik érintettek. És ahol a bizalom, a pszichológiai biztonság és a transzparencia nem HR-szlogenek, hanem mindennapi tapasztalat.

Aki ma merev struktúrákhoz ragaszkodik, az valójában kockázatot vállal.

A technológia (AI, automatizáció), a generációváltás, a gazdasági bizonytalanság mind arra kényszerítenek, hogy a folyamatos változásban otthon legyünk. Ez persze fárasztó, ezért kell valami, ami belülről tart meg bennünket.

Számomra ez a valami a reziliencia. Az agilitás a működés, a reziliencia az energia mögötte. Egyik a másik nélkül nem elég. Az egyik kedvenc metaforám az érzelmi bankszámla. Minden nap befizetünk rá: figyelemmel, törődéssel, bizalommal. Krízis idején pedig ebből a tartalékból élünk túl – szervezeti és egyéni szinten is. Ahol ez az egyenleg üres, ott a legkisebb változás is törést okoz.

Nem kell nagy stratégiákra gondolni.

Egy ügyfélszolgálati csapat, amely hetente őszintén megbeszéli, mi működött és mi nem, már adaptív kultúrát épít.

Egy vezető, aki kevesebbet ellenőriz és többet kérdez, már a rezilienciát erősíti.

Egy szervezet, ahol a „nálunk ez nem működik” mondatot felváltja a „hogyan működhetne?”, már előrébb jár.

Azok a szervezetek, amelyek nem hajlandók ebben fejlődni, elvesztik a lehetőségeiket, lemaradnak a piaci változásokhoz képest, és belülről merevednek meg. Ez nemcsak a versenyképességet, hanem hosszú távon a túlélést is veszélyezteti.

Akik viszont belevágnak, elkötelezettebb kollégákat, gyorsabb reakcióidőt, jobb ügyfélélményt és hosszabb távú stabilitást kapnak. Nem mellékesen pedig olyan munkahelyet, ahol jó dolgozni – és ez ma versenyelőny.

Szeretek úgy fogalmazni:

nem az a kérdés, jön-e válság, hanem hogy lesz-e belső tartalékunk, amikor eljön.

Az agilitás és a reziliencia együtt adják meg ezt a tartalékot – minden más csak illúzió.

