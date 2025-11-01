Adaptivitás és reziliencia: ezek a jövő cégeinek igazi mércéi

Sokszor kérdezik, hogy akkor most minden szervezetnek agilisnek kell lennie? A válaszom: nem a címke a lényeg. Az agilis és adaptív kultúra ott kezdődik, ahol a tanulás és a visszajelzés természetes, nem kampánytéma. Ott, ahol a döntések lejjebb kerülnek, közelebb azokhoz, akik érintettek. És ahol a bizalom, a pszichológiai biztonság és a transzparencia nem HR-szlogenek, hanem mindennapi tapasztalat.
Aki ma merev struktúrákhoz ragaszkodik, az valójában kockázatot vállal.
A technológia (AI, automatizáció), a generációváltás, a gazdasági bizonytalanság mind arra kényszerítenek, hogy a folyamatos változásban otthon legyünk. Ez persze fárasztó, ezért kell valami, ami belülről tart meg bennünket.
Számomra ez a valami a reziliencia. Az agilitás a működés, a reziliencia az energia mögötte. Egyik a másik nélkül nem elég. Az egyik kedvenc metaforám az érzelmi bankszámla. Minden nap befizetünk rá: figyelemmel, törődéssel, bizalommal. Krízis idején pedig ebből a tartalékból élünk túl – szervezeti és egyéni szinten is. Ahol ez az egyenleg üres, ott a legkisebb változás is törést okoz.
Nem kell nagy stratégiákra gondolni.
- Egy ügyfélszolgálati csapat, amely hetente őszintén megbeszéli, mi működött és mi nem, már adaptív kultúrát épít.
- Egy vezető, aki kevesebbet ellenőriz és többet kérdez, már a rezilienciát erősíti.
- Egy szervezet, ahol a „nálunk ez nem működik” mondatot felváltja a „hogyan működhetne?”, már előrébb jár.
Azok a szervezetek, amelyek nem hajlandók ebben fejlődni, elvesztik a lehetőségeiket, lemaradnak a piaci változásokhoz képest, és belülről merevednek meg. Ez nemcsak a versenyképességet, hanem hosszú távon a túlélést is veszélyezteti.
Akik viszont belevágnak, elkötelezettebb kollégákat, gyorsabb reakcióidőt, jobb ügyfélélményt és hosszabb távú stabilitást kapnak. Nem mellékesen pedig olyan munkahelyet, ahol jó dolgozni – és ez ma versenyelőny.
Szeretek úgy fogalmazni:
nem az a kérdés, jön-e válság, hanem hogy lesz-e belső tartalékunk, amikor eljön.
Az agilitás és a reziliencia együtt adják meg ezt a tartalékot – minden más csak illúzió.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
