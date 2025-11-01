  • Megjelenítés
Baleset volt hajnalban Ferihegynél, itt vannak a részletek
Gazdaság

Baleset volt hajnalban Ferihegynél, itt vannak a részletek

MTI
Vonattal ütközött egy autó szombat hajnalban Ferihegynél; a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre a ceglédi fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Nyugati pályaudvarról 4.50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat ütközött Ferihegy után egy autóval, emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhettek a szerelvények.

Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok jártak, 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kellett számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.

Mostanra befejeződött a helyszínelés, ismét mindkét vágányon járnak a szerelvények. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban áll helyre. A pótlóbuszok már nem közlekednek, a vonatok többsége újra a teljes útvonalán jár - áll a közleményben.

Cikkünk közlésekor áldozatokról - illetve ha vannak, azok állapotáról - még nem érkeztek hírek.

