Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb Brent-olajárak és a csökkenő bevételek terhelték az olajexportőr ország pénzügyeit.
A hiány július és szeptember között 88,5 milliárd riált (23,6 milliárd USD) tett ki, így az idei deficit közel 50 milliárd dollárra emelkedett — derül ki a pénzügyminisztérium csütörtöki becsléseiből.
A nem-olajbevételek mintegy 31,7 milliárd dollárt értek el a negyedévben, ami nagyjából megegyezik az egy évvel korábbival, míg az olajbevételek közel 51 milliárd dollárról 40 milliárd dollárra estek.
A kormány korábban jelezte, hogy idén nagyobb hiánnyal számol, mint korábban, részben a magasabb kiadások, részben a gyengébb bevételek miatt.
A 2025-ös költségvetési hiányt most a GDP 5,3%-ára becsülik, szemben a korábbi 2,3%-kal.
A királyság 1,2 billió dolláros gazdaságában a fiskális szigorral kell egyensúlyt találni, miközben több százmilliárd dolláros kiadásokat irányoz elő Mohamed bin Szalmán koronaherceg gazdaságdiverzifikációs terveire — mindezt egy olyan időszakban, amikor az alacsony olajárak nyomják az exportbevételeket.
Szaúd-Arábia 2022 óta költségvetési deficittel működik, mivel az olaj ára tartósan az egyensúlyi szint alatt van. Az olajár idén mintegy 10%-ot esett, jelenleg 70 dollár alatt mozog. A Bloomberg Economics szerint a költségvetési „breakeven” 94 dollár hordónként, amely 111 dollárra emelkedik, ha a szuverén vagyonalap belföldi kiadásait is beleszámítjuk.
Bár az alacsonyabb olajárak szorítják az államháztartást, a termelés növekedése segítette a gazdaságot: a harmadik negyedévben a GDP 5%-kal bővült éves alapon — a leggyorsabb ütem 2023 eleje óta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyetlen tollvonással jöhet el Európa ébresztője, avagy a startupok hajnala
Az élet jeleit mutatja az európai innovációs ökoszisztéma.
Váratlan fordulat: még egy magyar különadó élesedhet 2026-ban
A reklámadó felfüggesztése ezúttal fél évre fog szólni, a jelenlegi tervek szerint.
Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál
Túl alacsony az olajár.
Még nem is nyilvánosak a választási eredmények, de már polgárháborús állapotok uralkodnak a hetven milliós országban
Az ellenzék hétszáz halottról beszél három nap alatt.
Olivaháború teremthet precedenst az amerikai vámpolitika megtörésére
Felhatalmazást kapott az EU a jóvátételi tarifák kivetésére.
Adaptivitás és reziliencia: ezek a jövő cégeinek igazi mércéi
Képesnek lenni tanulni és alkalmazkodni, ez a túlélés záloga.
Szakadék szélén táncol a Sziget Fesztivál: külföldön is hullámokat vetett a sztori
Megnéztük, mi látszik az internetes adatokban.
Tényleg egyetlen reklám miatt indított újabb vámháborút Trump? - Megkapta az áhított bocsánatkérést az elnök
A tárgyalásokat mondjuk nem indította újra.
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod