Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

A Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb olajárak és bevételek nyomást gyakorolnak az államháztartásra. A Vision 2030-as beruházási hullám közepette a deficit már közel 50 milliárd dollár az év eleje óta, miközben a pénzügyminisztérium jóval nagyobb hiánnyal számol 2025-re, mint korábban.

Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb Brent-olajárak és a csökkenő bevételek terhelték az olajexportőr ország pénzügyeit.

A hiány július és szeptember között 88,5 milliárd riált (23,6 milliárd USD) tett ki, így az idei deficit közel 50 milliárd dollárra emelkedett — derül ki a pénzügyminisztérium csütörtöki becsléseiből.

A nem-olajbevételek mintegy 31,7 milliárd dollárt értek el a negyedévben, ami nagyjából megegyezik az egy évvel korábbival, míg az olajbevételek közel 51 milliárd dollárról 40 milliárd dollárra estek.

A kormány korábban jelezte, hogy idén nagyobb hiánnyal számol, mint korábban, részben a magasabb kiadások, részben a gyengébb bevételek miatt.

A 2025-ös költségvetési hiányt most a GDP 5,3%-ára becsülik, szemben a korábbi 2,3%-kal.

A királyság 1,2 billió dolláros gazdaságában a fiskális szigorral kell egyensúlyt találni, miközben több százmilliárd dolláros kiadásokat irányoz elő Mohamed bin Szalmán koronaherceg gazdaságdiverzifikációs terveire — mindezt egy olyan időszakban, amikor az alacsony olajárak nyomják az exportbevételeket.

Szaúd-Arábia 2022 óta költségvetési deficittel működik, mivel az olaj ára tartósan az egyensúlyi szint alatt van. Az olajár idén mintegy 10%-ot esett, jelenleg 70 dollár alatt mozog. A Bloomberg Economics szerint a költségvetési „breakeven” 94 dollár hordónként, amely 111 dollárra emelkedik, ha a szuverén vagyonalap belföldi kiadásait is beleszámítjuk.

Bár az alacsonyabb olajárak szorítják az államháztartást, a termelés növekedése segítette a gazdaságot: a harmadik negyedévben a GDP 5%-kal bővült éves alapon — a leggyorsabb ütem 2023 eleje óta.

