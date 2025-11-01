Szakadék szélén táncol a Sziget Fesztivál: külföldön is hullámokat vetett a sztori

Pengeélen táncol Magyarország ikonikus fesztiválja
A Sziget Fesztivál ügye október közepén vett először váratlan fordulatot, mikor a külföldi tulajdonosi döntése miatt a Sziget Zrt. kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. A történtek kapcsán a rendezvény szervezői jelezték, hogy a korábbi alapító,
Gerendai Károly független, magyar tulajdonosi háttérrel visszavásárolná a fesztivál jogait.
Gerendai akkor arra figyelmeztetett, hogy ha néhány héten belül nincs megállapodás a főváros és a fesztivál között, a jövő évi rendezvény a – szervezésre és jegyértékesítésre fennmaradó – szűk időbeni keretek miatt elmaradhat.
A bizonytalanság közepette Gerendai újonnan alapított cége vásárolta volna vissza a szerződéseket a fővárostól, a döntéshozók azonban nem tudtak dűlőre jutni a fesztivál ügyében. Az önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága nem szavazta meg a Sziget területhasználati szerződésének felbontását, amely elengedhetetlen lett volna a fesztivál jövő évi megrendezéséhez. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogyha októberben
nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.
A Sziget sorsa az ezen a héten tartott budapesti közgyűlésén sem oldódott meg: Karácsony „mentőcsomagját”, amely egy új, tíz évre szóló - induláskor díjkedvezményes - szerződést javasolt, a feltételek között rögzítve a budapesti fiatalok félárú hetibérlet vásárlásának lehetőségét, nem szavazta meg a közgyűlés.
Az ügy végül október 30-án tisztázódni látszott, mikor Gerendai Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével egyeztetett a döntés feltételeiről, Karácsony Gergely pedig ugyanezen a napon közölte: a frakciók visszajelzései alapján megvan a többség az új hatósági szerződés mögött, így már csak formális jogi lépések maradtak hátra, mielőtt megkezdődhet a 2026-os Sziget szervezése.
Magyarországon és Európa szerte is ügy lett a Sziget jövője
Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogy az OpenAI által bemutatott AI-videós közösségi platform mekkora érdeklődést váltott ki a Google-ben, valamint azt is megvizsgáltuk, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára mennyire figyelt a világ a Google-keresési adatok alapján. Legutóbbi cikkünkben a Louvre már-már filmbe illő kirablásának internetes hatásait néztük meg.
Lévén, hogy Magyarország messze legnagyobb fesztiváljának fennmaradásáról van szó, az ügy hatalmas port kavart a magyar nyilvánosságban, ami a Google keresési adatain is meglátszik. Ha a Google Trends leginkább felkapott témákat listázó oldalát nézzük,
a Sziget Fesztivál körüli bizonytalanság az egyik legfelkapottabb sztori volt az elmúlt héten.
Ha a magyar keresési intenzitást nézzük az elmúlt 30 napban, látható, hogy a fenti összefoglalóban részletezett ügy alakulásával összhangban október közepén, majd
a múlt héten ugrott meg igazán azán az érdeklődés a fesztivál iránt.
A "sziget" és "sziget fesztivál" keresési kifejezések mellett a "közgyűlés" és "fővárosi közgyűlés" szavak iránt is megerősödött az érdeklődés az interneten.
Ha hosszabb időtávon, az elmúlt 5 év kereséseit nézzük meg hazánkban, látszik, hogy a fesztivál idejében, augusztusban minden évben nagyot ugrik a keresések száma, amihez képest a mostani érdeklődés természetesen alacsonyabb szinten alakul. A Sziget Fesztivál megmentésének ügyével
nagyjából akkorára növekedett az érdeklődés idén októberben, amekkora a nyári hónapok alatt, a rendezvény időpontjához közeledve szokott lenni.
Az elmúlt 30 nap keresési intenzitását térképen vizsgálva az látszik, hogy Magyarországot követően
a szomszédos Szlovákiában, valamint a rendezvénynek már évek óta a legtöbb külföldről érkező fesztiválozót adó Hollandiában kerestek rá legnagyobb arányban.
A hollandiai Google adatokat szemlélve egy jelentős emelkedés látszik a Sziget Fesztivál témája iránti érdeklődésben az elmúlt időszakra nézve.
Az Egyesült Királyságból szintén több ezer fesztiválozó érkezik évről évre a Szigetre, így nem meglepő, hogy a szigetország Google-kereséseiben is meglátszik a rendezvény jövője iránti internetes érdeklődés.
