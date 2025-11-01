Szorult helyzetben a Fed: kétfelé kell egyszerre figyelni

Bár a Fed 25 bázisponttal vágott, Jerome Powell egyértelművé tette: a további lazítás nem biztos. Egyre erősebb a „héják” tábora a jegybankon belül, és Trump friss kinevezettje izoláltan maradt — ez jelzi, milyen nehéz lesz végigvinni az agresszív kamatcsökkentési vágyakat.

Ha Donald Trump figyelte a Fed legutóbbi döntését ázsiai útja közben, nem sok biztatót hallhatott.

A jegybank ugyan 25 bázispontos kamatcsökkentést végrehajtott — egy kis gesztus Trump irányába —, de Jerome Powell elnök hangsúlyozta: egyre több döntéshozó gondolja úgy, hogy most meg kell állni, mielőtt újabb lépést tesznek.

„Nem előre eldöntött tény, sőt messze nem az” — mondta a decemberi újabb vágásról.

Az Evercore ISI szerint

a jegybanki „héják” súlya nagyobbnak tűnik, mint korábban hitték,

és a jegyzőkönyvben akár az is látszódhat majd, hogy a döntéshozók fele már a szigorúbb oldalt képviseli. A JPMorgan szerint négy regionális Fed tagbank még a mostani vágást sem kérte, jelezve:

sokan aggódnak, miközben a maginfláció még 3% közelében áll.

Trump friss kinevezettje, Stephen Miran ismét 50 bázispontos vágást akart, de ismét teljesen egyedül maradt ebben.

Powell egyértelművé tette, hogy inkább a munkaerőpiac lassulására reagálna, és kevésbé aggódik az infláció miatt — még akkor is, ha a gyengülő foglalkoztatás részben Trump bevándorlási szigorításának következménye.

Az Evercore szerint azonban „Powell láthatóan küzd a testület fegyelmezésével”. Ha ő, több mint 13 év Fed-tapasztalattal és jelentős tekintéllyel is nehezen tartja kordában a héjákat, akkor Trump majdani utódjelöltjének még nehezebb dolga lesz, ha agresszívebb lazítást akar kicsikarni.

