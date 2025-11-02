  • Megjelenítés
A globális felmelegedés után jégkorszak jöhet, de nem akkor, amikor gondolnád
Gazdaság

A globális felmelegedés után jégkorszak jöhet, de nem akkor, amikor gondolnád

Portfolio
Egy új kutatás szerint a Föld éghajlatának szabályozásában a szilikát kőzetek mállása mellett az óceáni tápanyagkörforgás is kulcsszerepet játszik, ami akár jégkorszakokat is előidézhet - közölte a Science Daily.

A tudósok hosszú ideig úgy vélték, hogy bolygónk természetes termosztátjaként elsősorban a szilikát kőzetek lassú lebomlása szolgál. Ebben a folyamatban az esővíz szén-dioxidot vesz fel a levegőből, majd a kőzetekre hullva fokozatosan oldja azokat. A felszabaduló szén és kalcium végül az óceánokba kerül, ahol kagylóhéjak és korallzátonyok alapanyagává válik, évszázmilliókra megkötve a szenet az óceán fenekén.

Amikor a bolygó felmelegszik, a kőzetek gyorsabban mállanak és több szén-dioxidot nyelnek el, lehetővé téve, hogy a Föld ismét lehűljön

- magyarázza Dominik Hülse kutató.

A jégkorszakok nem magyarázhatók kizárólag kőzetmállással

A kutatók azonban rámutatnak, hogy a bolygó történetében előfordultak olyan időszakok, amikor a Föld teljesen befagyott, és pólusról pólusra jég borította. Ez a jelenség nem magyarázható kizárólag a kőzetmállással, más erőknek is szerepet kellett játszaniuk ezekben a drámai lehűlésekben.

A kulcs az óceánok szénmegkötő képességében rejlik. Amikor emelkedik a légköri szén-dioxid szint és melegszik a bolygó, több tápanyag, például foszfor mosódik a tengerekbe. Ezek a tápanyagok algavirágzást idéznek elő, amelyek fotoszintézis útján szenet kötnek meg. Az elpusztuló algák a tengerfenékre süllyednek, magukkal víve a szenet.

Melegebb éghajlaton azonban a gyors alganövekedés alacsonyabb oxigénszintet eredményez a vízben. Kevesebb oxigén mellett a foszfor inkább újrahasznosul, mintsem lerakódna az üledékben. Ez erős visszacsatolási hurkot hoz létre:

több tápanyag több algát eredményez, amelyek bomlásuk során még több oxigént fogyasztanak, ami még több tápanyagot szabadít fel.

Eközben jelentős mennyiségű szén csapdába esik a tengeri üledékekben, ami végül a bolygó lehűléséhez vezet.

Hülse és Ridgwell évek óta fejlesztenek egy olyan fejlett számítógépes modellt, amely magában foglalja ezeket a komplex kölcsönhatásokat. "Ez a teljesebb Föld-rendszer modell nem mindig fokozatosan stabilizálja az éghajlatot egy felmelegedési fázis után, hanem túlkompenzálhat és a Földet jóval a kezdeti hőmérséklete alá hűtheti - bár ez a folyamat még mindig több százezer évig tarthat. A tanulmány számítógépes modelljében ez jégkorszakot indíthat el. Csak a szilikát mállással nem tudtunk ilyen szélsőséges értékeket szimulálni" - magyarázza Hülse.

Eredményeik azt sugallják, hogy amikor a légköri oxigénszint alacsonyabb volt, mint a Föld távoli múltjában, ezek a tápanyag-visszacsatolások erősebbé váltak, és előidézhették a korai geológiai történelmet jellemző súlyos jégkorszakokat.

A melegítés később erős lehűléshez vezethet

Ahogy az emberek ma egyre több szén-dioxidot juttatnak a légkörbe, a bolygó továbbra is melegedni fog. A tudósok modellje szerint azonban hosszú távon ez ismét túlzott lehűléshez vezethet. A következő esemény valószínűleg enyhébb lesz, mivel a mai légkör több oxigént tartalmaz, mint a távoli múltban, ami tompítja a tápanyag-visszacsatolást.

"Végső soron számít-e igazán, hogy a következő jégkorszak 50, 100 vagy 200 ezer év múlva kezdődik?" - kérdezi Ridgwell.

Most arra kell összpontosítanunk, hogy korlátozzuk a folyamatban lévő felmelegedést. Az, hogy a Föld természetes módon lehűl, nem fog elég gyorsan bekövetkezni ahhoz, hogy segítsen rajtunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

