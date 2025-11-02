A Louvre-t nem egy "hollywoodi" profi banda rámolta ki

A rablók múlt hónapban, fényes nappal, mintegy 102 millió dollár értékű történelmi ékszert vittek el a párizsi Louvre-ból. Két férfi egy költöztetőemelővel feljutott a múzeum második emeletére, betört egy ablakot, több vitrint is feltört, majd kevesebb mint hét perc alatt elmenekült két társuk robogóin. A zsákmány továbbra sincs meg.
A hatóságok szerint a gyanúsítottak profilja nem emlékeztet hollywoodi profi bandákra: inkább a párizsi északi peremkerületek kisstílű bűnözői.
Ezek nem hétköznapi bűnözők, de nem is az a kör, amelyet a szervezett bűnözés felső köreivel társítunk
– mondta Laure Beccuau párizsi ügyész a France Info rádiónak. Hozzátette: az eddig őrizetbe vettek – köztük az egyik feltételezett rabló élettársa – nem rendelkeznek olyan profi háttérrel, amely összetett akciók kivitelezéséhez szokott. "Egyértelműen helyiek: többnyire Seine-Saint-Denis-ben élnek" – fogalmazott.
A francia sajtó szerint amatőrökre utal, hogy menekülés közben elejtették a zsákmány legértékesebb darabját, Eugénia császárné smaragddal és gyémánttal díszített aranykoronáját. Eszközöket és más tárgyakat hagytak a helyszínen, és nem gyújtották fel a költöztető teherautót sem, mielőtt elhajtottak.
Már voltak őrizetbevételek
A rablást követő héten két férfit vettek őrizetbe, akikről feltételezik, hogy ők törtek be a Louvre-ba: egy 34 éves algériai állampolgárt, aki 2010 óta él Franciaországban, és akkor fogták el, amikor Algériába tartó repülőjáratra készült felszállni; valamint egy 39 éves férfit, aki súlyosbított lopás miatt már igazságügyi felügyelet alatt állt. Mindketten az észak-párizsi Aubervilliers-ben élnek, és – Beccuau korábbi közlése szerint – részben elismerték érintettségüket.
Október 29-én újabb két embert – egy 37 éves férfit és egy 38 éves nőt – tartóztattak le, akiket szombaton meg is gyanúsítottak. A 37 éves férfiról a teherautóban talált DNS alapján feltételezik, hogy a rablást végrehajtó négytagú csoport tagja volt. Múltjában 11 büntetőítélet szerepel, többek között közlekedési bűncselekmények, súlyosbított lopás és egy bankautomata feltörésének kísérlete miatt. Az ügyész szerint élettársi kapcsolatban él a 38 éves nővel, akitől közös gyermekei vannak. A nő és a korábban őrizetbe vett két férfi egyike 2015-ben ugyanazon rablás ügyében már elítélésre került.
A nő DNS-nyomait szintén kimutatták a költöztető teherautóban, ám az ügyészség szerint ezek a nyomok feltehetően közvetetten kerültek a járműbe, például egy olyan személy vagy tárgy révén, amelyet később raktak be. A pár mindkét tagja tagadja érintettségét.
Arra a kérdésre, hogy a négy feltételezett tettesből hárman már őrizetben vannak-e, Beccuau úgy fogalmazott: "legalább egy ember még hiányzik". Ugyanakkor nem zárta ki, hogy további bűntársak is lehettek. Az október 29-én a párral együtt elfogott három másik személyt szombaton vádemelés nélkül szabadon engedték.
