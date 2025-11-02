A szakemberek is ledöbbentek: kiszáradt a Fátyol-vízesés

Az országos csapadékhiány komoly következményekkel jár a hazai vízfolyásokra. A folyók vízállása kritikusan alacsony szintre süllyedt, és a helyzeten a hétfői esőzés sem fog érdemben javítani, mivel kedden ismét száraz időszak kezdődik.

Járdán János, a Tiszafüred Időjárás oldal vezetője november 1-jén döbbenetes felfedezést tett Szilvásváradon:

a Szalajka-patak felső szakasza teljesen kiszáradt.

A szakember dokumentálta a víz nélkül maradt Fátyol-vízesést, a Felső-tavat és a kiszáradt patakmeder állapotát.

A Szalajka-völgy legismertebb természeti látványossága, a Fátyol-vízesés Magyarország egyik páratlan természeti kincse. A karsztforrásból táplálkozó patak különlegességét a mészkiválás által létrehozott gátak és tetaráták rendszere adja, amely ilyen formában egyedülálló hazánkban.

