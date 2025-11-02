Áll a bál: az FBI igazgatója sorban rúgja ki az embereket

Palmer, aki 1998 óta dolgozott az FBI-nál, a kritikus incidensekre reagáló csoport vezetőjeként felelt a jelentős biztonsági fenyegetések kezeléséért és a hivatal repülőgép-flottájának felügyeletéért. Ő a harmadik egységvezető, akit elbocsátottak, amióta Patel februárban az FBI igazgatója lett a második Trump-adminisztrációban.
A Bloomberg Law által közölt információk szerint három névtelen forrás megdöbbenését fejezte ki az elbocsátás miatt, mivel Patel repülési menetrendjei teljesen nyilvánosak és nyomon követhetők voltak különböző weboldalakon. A barátnője, Alexis Wilkins country énekesnő fellépése után egy nappal Patel maga osztott meg közös fotókat X-fiókján.
A Bloomberg szerint Patel feldühödött a kormányzati repülőgép magáncélú használatáról szóló hírek miatt. Palmert ezt követően állították választás elé:
azonnal lemond vagy elbocsátják.
Az elbocsátást pénteken hivatalosan is megerősítették.
Követhető repülési naplók
A Flight Aware oldalon nyilvánosan követhető repülési naplók szerint Patel N708JH jelzésű gépe október 25-én landolt a Penn State közelében lévő repülőtéren. Aznap este Wilkins egy Real American Freestyle birkózóeseményen lépett fel, majd a repülési naplók szerint Patel FBI-gépe később Nashville-be repült. Vasárnaptól a repülőgép mozgásának nyilvános követhetőségét letiltották a tulajdonos/üzemeltető kérésére.
Patel szóvivője, Ben Williamson az X-en közzétett hosszú nyilatkozatában a Patel repülőútjait ért kritikákat "képmutatónak és ostobának" nevezte. Kiemelte, hogy az igazgató a kormányzati szabályok szerint köteles bizonyos költségtérítést fizetni az utazásért, és állítása szerint Patel "jelentősen korlátozta" a magánutazásokat elődeihez, Chris Wrayhez és James Comeyhoz képest.
Korábban Patel maga is élesen bírálta Wray kormányzati repülőgép-használatát személyes célokra. 2023-ban "#GovernmentGangster" címkével illette, és azzal vádolta, hogy "adófizetői dollárokból repkedve kerüli az elszámoltathatóságot az FBI összeomlásáért".
Ő a harmadik
Palmer elbocsátásával ő a harmadik vezetője az FBI kritikus incidensekre reagáló csoportjának, akit Patel alatt menesztettek. Wes Wheelert márciusban, Brian Driscoll-t augusztusban bocsátották el. Driscoll most beperelte a Trump-adminisztrációt jogtalan elbocsátás miatt, azt állítva, hogy az elnök iránti lojalitás hiánya miatt célozták meg.
Patel kormányzati repülőgéppel tett randevúját először Kyle Seraphin, egy volt FBI-ügynök vette észre, aki a Trump-adminisztráció kritikusává vált. Podcastjában élesen bírálta az FBI jelenlegi vezetését, megjegyezve: "Kormányzati leállás közepén vagyunk... és ez a fickó Nashville-be repül, hogy a barátnőjével lógjon a mi pénzünkön?" A kormányzati leállás ekkor már a 32. napjánál tartott.
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
