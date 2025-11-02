  • Megjelenítés
Balesetek akadályozzák a közlekedést országszerte
Gazdaság

Balesetek akadályozzák a közlekedést országszerte

Portfolio
Több súlyos közúti baleset és forgalmi akadály nehezíti a közlekedést országszerte. Az M3-as autópályán torlódás alakult ki, míg több főúton balesetek miatt korlátozásokra kell számítani - írta az Útinform.

Az M3-as autópálya két pontján is problémákra kell számítani. Vásárosnamény irányában, a 196-os kilométernél két gépjármű ütközött össze, emiatt egy sávot lezártak. A Hajdúnánás környékén közlekedőknek lassabb haladásra kell felkészülniük. Emellett Budapest felé a 72-es és 69-es kilométer közötti terelt szakaszon az intenzív forgalom következtében 8-9 kilométeres torlódás alakult ki.

Egerben, a 25-ös főút átkelési szakaszán (11-es kilométer) személygépkocsi és motorkerékpár ütközött össze. A Kerecsend irányába vezető oldalon egy sávot lezártak a hatóságok.

A 32-es főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, miután Jászfelsőszentgyörgy és Szászberek között, az 53-as kilométernél egy személygépkocsi árokba hajtott. A baleset következtében az útpálya felét lezárták.

Iregszemcse és Tamási között, a 65-ös főút 54-es kilométerénél motoros és személyautó ütközött össze. A forgalmat rendőri irányítással biztosítják a helyszínen.

A 67-es főúton, Szigetvár közelében (7-es kilométer) szintén árokba hajtott egy személygépkocsi. A baleset miatt csak egy sáv járható, váltakozó irányú forgalommal.

Az M1-es autópályán folyamatban lévő szélesítési munkálatok miatt jelentős korlátozásokkal kell számolni. A Budapest felé vezető oldalon az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több kilométer hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja használható. A Hegyeshalom irányába haladók a külső sávot és a leállósávot vehetik igénybe. A főváros felé tartók, akik a szemközti oldal belső sávját használják,

az 54-es és 19-es kilométer közötti szakaszon nem tudják igénybe venni sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat.

Az első lehajtási lehetőség ezen a szakaszon az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

Vác térségében, az M2-es autóúton burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek. A Budapest felé vezető oldalon a 45-ös és 43-as kilométer között a belső sávot lezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

