Beismerték az amerikaiak: a légiirányítók hiánya miatt nő a repülési kockázat
Az amerikai közlekedési miniszter elismerte, hogy a légiirányítók hiánya növeli a repülés kockázatát a kormányzati leállás idején - írta meg a Washington Examiner.

Sean Duffy közlekedési miniszter a CBS vasárnapi műsorában beszélt arról, hogy hivatala mindent megtesz a repülések biztonságáért, de elismerte, hogy a több mint egy hónapja tartó kormányzati leállás miatt kialakult légiirányító-hiány növeli a kockázatokat.

"Túlórázunk, hogy biztosítsuk a rendszer biztonságát, és ha kell, lelassítjuk a forgalmat" - mondta Duffy.

Lesznek késések, járattörlések a biztonság érdekében. De őszintének kell lennünk: amikor a légiirányítók létszámhiány miatt két munkakört látnak el a tornyokban és a radarirányító központokban, az növeli a kockázatot.

A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) pénteki közleménye szerint a betegszabadságok megnövekedett száma "széles körű hatásokat" okoz a nemzeti légtérrendszerben. Az ország 30 legnagyobb repülőterének fele tapasztal személyzeti hiányt, a New York-i létesítményeknél pedig a légiirányítók közel 80 százaléka hiányzik.

"31 nap fizetés nélkül a légiirányítók hatalmas stressznek és fáradtságnak vannak kitéve" - áll a közleményben.

Érdemes megjegyezni, hogy a 2019-es, eddigi leghosszabb kormányzati leállás részben a légiirányítók tömeges távolmaradása és az ebből következő légiközlekedési zavarok miatt ért véget. Ha a jelenlegi helyzet tovább romlik, az nagyobb nyomást helyezhet a törvényhozókra a kormányzat újranyitása érdekében.

