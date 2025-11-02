  • Megjelenítés
Bezárt az egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdő
Gazdaság

Bezárt az egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdő

Portfolio
Műszaki hiba miatt átmenetileg bezárt a Tóalmási Strandfürdő, miután meghibásodott a létesítmény melegvizes szivattyúja. A népszerű gyógyfürdő újranyitásának időpontja egyelőre bizonytalan - számolt be a Termál Online.

Fodor Sándor, Tóalmás polgármestere vasárnap délután a közösségi médiában jelentette be a fürdő ideiglenes bezárását.

A hiba kijavítása érdekében már megkezdtük a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat, szakembereink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a probléma mielőbb elhárításra kerüljön, és a fürdő újra megnyithassa kapuit a vendégek előtt. Amint a javítás befejeződik, és a strand ismét látogathatóvá válik, azonnal értesítjük a lakosságot a hivatalos csatornáinkon keresztül

– közölte a településvezető.

A Budapesttől mintegy 50-55 kilométerre keletre, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék határán elhelyezkedő Szent András Gyógyvizes Strandfürdő a tavalyi felújítást követően egész évben üzemel, és gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt.

A létesítmény szeptember végétől szezonon kívüli üzemmódra váltott, ami azt jelenti, hogy a négy medencéből csak két gyógyvizes ülőmedence működik. A fürdő – üzemzavarmentes időszakban – kizárólag hétköznapokon, 8 és 16 óra között fogad látogatókat.

A strandfürdő kedvező árakkal várja vendégeit:

  • a felnőtt belépőjegy 2000 forintba kerül,
  • míg a 18 év alattiak és nyugdíjasok 1000 forintért látogathatják a létesítményt. Ugyanennyibe kerül a belépő a NEAK-támogatással érkezőknek is.
  • A fürdőzés mellett NEAK-támogatott gyógymasszázs és víz alatti vízsugármasszázs is igénybe vehető, egyenként 1000 forintos áron.

A "Tóalmási Szent András Gyógyvíz" 21 évvel ezelőtt kapta meg hivatalos minősítését. A közepes ásványianyag-tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, lágy termálvíz elsősorban térd- és csípőízületi problémák kezelésére alkalmas.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

