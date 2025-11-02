  • Megjelenítés
Egy amerikai bíró döntése után szerdán megindulhatnak a kifizetések: 42 millió ember sorsa a tét
Gazdaság

Egy amerikai bíró döntése után szerdán megindulhatnak a kifizetések: 42 millió ember sorsa a tét

Portfolio
Donald Trump elnök a bíróságok állásfoglalására vár arról, miként finanszírozhatók a rászoruló amerikaiaknak járó SNAP élelmiszersegély-juttatások.

Egy amerikai bíró már elrendelte a kifizetések megindítását, amelyek akár már szerdán megindulhatnak — közölte vasárnap Scott Bessent pénzügyminiszter.

Arra a kérdésre, hogy végrehajtható-e a szövetségi bíró utasítása a részleges kifizetések szerdai megkezdéséről, Bessent így válaszolt: "Lehet."

A CNN State of the Union című műsorában hozzátette, hogy a Trump-kormányzat nem fellebbez a bírósági határozat ellen.

Pár nappal korábban New York állam rendkívüli állapotot hirdetett, és 65 millió dollárt szabadít fel az élelmiszerbankok támogatására, mivel november 1-jén megszűnt a szövetségi finanszírozás a nemzeti élelmiszersegély-programra (SNAP-program).

Erre csaknem 42 millió amerikai támaszkodik.

Oregon és Virginia szintén rendkívüli állapotot hirdetett, hogy azonnali élelmiszersegélyre szabadítson fel forrásokat.

Sem a Kongresszus, sem Donald Trump elnök adminisztrációja nem tett lépéseket a novemberi SNAP-juttatások finanszírozására, holott ezek havi költsége mintegy 8 milliárd dollár.

A legtöbb állam – köztük New York – jelezte, hogy nem tudja saját forrásból kifizetni a juttatásokat. A Legal Aid Society ugyanakkor csütörtökön azt közölte: New York képes lenne állami forrásokból finanszírozni a SNAP-et, és ennek érdekében lépnie kellene.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Miért esett ma hirtelen ekkorát a forint? - Itt az egyik válasz
Gazdaság
Indul az egyeztetés: a tét egy különadó jövő nyártól
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
