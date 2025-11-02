Gazdasági katasztrófa közeleg Nagy-Britanniában

A Royal Society of Public Health (RSPH) elemzése szerint 2035-re várhatóan 3,3 millió felnőtt válik gazdaságilag inaktívvá Nagy-Britanniában. Ez 26 százalékos növekedést jelent, ami olyan,
mintha Bristol teljes lakossága hagyná el a munkaerőpiacot.
A szervezet szerint alapvető szemléletváltásra van szükség abban, ahogyan a munkahelyek támogatják a mozgásszervi rendellenességekkel, mentális problémákkal és szív-érrendszeri betegségekkel küzdő alkalmazottaikat.
"Az Egyesült Királyság termelékenységi válsága az egyik legnagyobb kihívás a gazdaságunk számára, és a munkaerő krónikus egészségügyi problémái ennek jelentős tényezői" - nyilatkozta William Roberts, az RSPH vezérigazgatója. A szervezet több intézkedést is javasol, köztük egy országos egészségügyi és munkaügyi standard bevezetését, amely meghatározná azt a minimális támogatási szintet, amelyre minden brit munkavállalónak jogosultnak kellene lennie.
A Health Foundation szakértője, Sam Atwell szerint "a munkaképes korú lakosság romló egészsége az egyik legnagyobb kihívás a kormány számára", és a fenntartható megoldás az lenne, ha az emberek hosszabb ideig maradnának egészségesek és aktívak a munkaerőpiacon.
Egy korábbi RSPH-elemzés szerint a brit munkavállalók csaknem fele nem fér hozzá munkahelyi egészségügyi támogatáshoz, beleértve az influenza elleni védőoltásokat és a szív-érrendszeri betegségek szűrését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
