Gazdasági katasztrófa közeleg Nagy-Britanniában
Portfolio
Egy új jelentés szerint 600 ezer ember eshet ki a brit munkaerőpiacról a következő évtizedben krónikus egészségügyi problémák miatt, ami évi 36 milliárd font veszteséget okozhat az országnak - írta a The Guardian.
A Royal Society of Public Health (RSPH) elemzése szerint 2035-re várhatóan 3,3 millió felnőtt válik gazdaságilag inaktívvá Nagy-Britanniában. Ez 26 százalékos növekedést jelent, ami olyan,

mintha Bristol teljes lakossága hagyná el a munkaerőpiacot.

A szervezet szerint alapvető szemléletváltásra van szükség abban, ahogyan a munkahelyek támogatják a mozgásszervi rendellenességekkel, mentális problémákkal és szív-érrendszeri betegségekkel küzdő alkalmazottaikat.

"Az Egyesült Királyság termelékenységi válsága az egyik legnagyobb kihívás a gazdaságunk számára, és a munkaerő krónikus egészségügyi problémái ennek jelentős tényezői" - nyilatkozta William Roberts, az RSPH vezérigazgatója. A szervezet több intézkedést is javasol, köztük egy országos egészségügyi és munkaügyi standard bevezetését, amely meghatározná azt a minimális támogatási szintet, amelyre minden brit munkavállalónak jogosultnak kellene lennie.

A Health Foundation szakértője, Sam Atwell szerint "a munkaképes korú lakosság romló egészsége az egyik legnagyobb kihívás a kormány számára", és a fenntartható megoldás az lenne, ha az emberek hosszabb ideig maradnának egészségesek és aktívak a munkaerőpiacon.

Egy korábbi RSPH-elemzés szerint a brit munkavállalók csaknem fele nem fér hozzá munkahelyi egészségügyi támogatáshoz, beleértve az influenza elleni védőoltásokat és a szív-érrendszeri betegségek szűrését.

