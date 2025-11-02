Hadiiparról és a kettős adóztatási egyezményről is tárgyalhat Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Balázs kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak "egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre", amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.
"Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás", mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet, ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni - jegyezte meg.
Hozzátette: abban reménykednek, hogy "egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni".
A politikus elmondta, hogy a Biden-adminisztráció "politikai aknamezőt rakjanak a magyar-amerikai együttműködés kellős közepébe", de Trump hivatalba lépése után elkezdték ezt az aknamezőt felszámolni. Ilyen ügy a kettős adóztatási egyezmény is, amit felmondtak.
Orbán Balázs arról is beszélt, hogy
Magyarország nagyon örülne annak, ha az Amerikai Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként,
mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik.
Az orosz-amerikai békecsúcs tervével kapcsolatban kifejtette: a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz-ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól.
Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket
- jegyezte meg Orbán Balázs, aki emlékeztetett arra, hogy Donald Trump a héten találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és úgy döntöttek, hogy nem a kereskedelmi háború, hanem az együttműködés irányába tesznek nagyon komoly lépéseket.
