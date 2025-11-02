Halálos áldozatokat követelt a lavina Olaszországban

A mentőcsapatok szombaton három áldozat – két férfi és egy nő – holttestét találták meg, míg vasárnap reggel további két eltűnt személy, egy férfi és 17 éves lánya holttestére bukkantak.

"A lavina által érintett szakadék alsó részébe sodródtak" – nyilatkozta Federico Catania, az alpesi mentőszolgálat szóvivője. "A mentőcsapatok most visszatérnek a völgybe, tekintettel a magashegyi időjárási viszonyok romlására is."

A hegymászókat szombaton délután 4 óra körül érte a lavina, miközben a Cima Vertana közelében, az Ortles-hegységben másztak, több mint 3500 méteres magasságban.

A mentők szerint egyelőre tisztázatlan, miért voltak a hegymászók ilyen viszonylag késői órában még felfelé tartó útjukon.

Az előzetes információk szerint a hegymászók három különböző, egymástól függetlenül haladó csoportban voltak. Két férfi túlélte a balesetet, őket helikopterrel szállították a közeli Bolzano város kórházába.

Dél-Tirol népszerű hegymászó célpont a német turisták körében. A régió legmagasabb csúcsa az Ortles, amely 3905 méter magas.

A lavinabalesetek visszatérő problémát jelentenek az olasz Alpokban, Olaszország az egyik legmagasabb tízéves átlagos éves halálos áldozatszámmal rendelkezik a jelentős sínemzetek között. Az áldozatok gyakran sítúrázók vagy freeride-osok.

