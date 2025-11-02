Hiába várod hétfőn a családi pótlékot

A családi pótlék utalása rendszerint a hónap első napjaira, általában 2. és 4. közé esik, azonban ünnepnapok és hosszú hétvégék esetén ez az időpont módosulhat - tájékoztatott a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán.

Ilyen eltolódás történik most is, mivel a novemberi családi pótlékot nem a hónap harmadik napján, hétfőn, hanem november 4-én, kedden utalják. Akik postai kézbesítést kértek, azok számára az ellátás további 2-4 munkanap alatt jut el.

A kifizetések ütemezése szerint az októberi családi pótlékot

november 4-én, a novemberit december 2-án, a decemberi ellátást pedig 2026. január 6-án utalják.

A családi pótlék összege a gyermekek számától és a családszerkezettől függően változik. Egygyermekes családok esetében 12 200 forint, egyedülállóknál ugyanez 13 700 forint. Kétgyermekes családoknál gyermekenként 13 300 forint, egyedülálló szülőknél 14 800 forint jár gyermekenként. Három vagy több gyermek esetén családoknál gyermekenként 16 000 forint, egyedülálló szülőknél pedig 17 000 forint az ellátás összege gyermekenként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images