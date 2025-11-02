  • Megjelenítés
Hirtelen fordulat az időjárásban: órákon belül minden megváltozik
Gazdaság

Hirtelen fordulat az időjárásban: órákon belül minden megváltozik

Portfolio
Vasárnap még kora tavaszt idéző, 20 fok körüli enyheséggel zárjuk a hétvégét, hétfőn viszont hidegfront érkezik esővel és erős széllel. A front után gyorsan kitisztul az ég, a hét közepén pedig ismét napos, száraz, helyenként ködös őszi napokra számíthatunk - írja az Időkép.

Vasárnap még kellemes, kora őszi időre számíthatunk, a napsütést csupán fátyolfelhők szűrhetik. Csapadék sehol sem várható, a déli, délnyugati szél többfelé megélénkül.

A kora délutáni órákban 20 fok körüli maximumokra készülhetünk.

Hétfőre virradóan azonban megérkezik a hidegfront. Hajnalban nyugat felől eső, záporok érkeznek, a legtöbb csapadék a Dunántúlon hullhat. A front délután, estére kelet felé halad tovább, mögötte fokozatosan csökken a felhőzet, nyugat felől pedig ismét kisüt a nap.
A szél nyugatira, északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak.

Hajnalban 5–12, napközben 11–17 fok várható, a keleti határ közelében akár 20 fok is lehet.

Kedden a párás, ködös reggelt követően napos, száraz idő várható. Az északias szél északkeleten még élénk maradhat.

Reggel -1 és +8, délután 11–16 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

A hét közepén ismét nyugodtabb, de hűvösebb őszi idő jön. Szerdán és csütörtökön sokfelé képződik pára és köd, amely néhol tartósan is megmaradhat, máshol viszont hosszabb napos időszakok is ígérkeznek.
A Dunántúl északi felén többfelé élénk, helyenként erős déli–délkeleti szél fújhat. A nappali csúcsértékek

jellemzően 12–16 fok között alakulnak, de a tartósan párás, felhős tájakon hűvösebb maradhat az idő.

Kapcsolódó cikkünk

Kimozdulna a napokban? Jobban teszi, ha holnapra időzíti – Mutatjuk az időjárás-előrejelzést

Lomborg: A klímaváltozás helyett erre a kérdésre kellene fókuszálnia a Világbanknak

Szokatlan időjárással rúgja be az ajtót a november – Erre készülhetünk az ünnepi hétvégén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dél-Korea zászló
Gazdaság
Nem Ausztriára kellene fókuszálnunk – Ezen országok növekedési modellje lehetne a minta
Pénzcentrum
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility