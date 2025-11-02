Hirtelen fordulat az időjárásban: órákon belül minden megváltozik

Vasárnap még kellemes, kora őszi időre számíthatunk, a napsütést csupán fátyolfelhők szűrhetik. Csapadék sehol sem várható, a déli, délnyugati szél többfelé megélénkül.

A kora délutáni órákban 20 fok körüli maximumokra készülhetünk.

Hétfőre virradóan azonban megérkezik a hidegfront. Hajnalban nyugat felől eső, záporok érkeznek, a legtöbb csapadék a Dunántúlon hullhat. A front délután, estére kelet felé halad tovább, mögötte fokozatosan csökken a felhőzet, nyugat felől pedig ismét kisüt a nap.

A szél nyugatira, északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak.

Hajnalban 5–12, napközben 11–17 fok várható, a keleti határ közelében akár 20 fok is lehet.

Kedden a párás, ködös reggelt követően napos, száraz idő várható. Az északias szél északkeleten még élénk maradhat.

Reggel -1 és +8, délután 11–16 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

A hét közepén ismét nyugodtabb, de hűvösebb őszi idő jön. Szerdán és csütörtökön sokfelé képződik pára és köd, amely néhol tartósan is megmaradhat, máshol viszont hosszabb napos időszakok is ígérkeznek.

A Dunántúl északi felén többfelé élénk, helyenként erős déli–délkeleti szél fújhat. A nappali csúcsértékek

jellemzően 12–16 fok között alakulnak, de a tartósan párás, felhős tájakon hűvösebb maradhat az idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images