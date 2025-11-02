Ingyenes készpénzfelvétel: megszólaltak a nyugdíjasok

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban eldöntött, díjtalan készpénzfelvétel - mára már hátrányossá vált - feltételeinek enyhítését. Az induló évben az átlagos nettó kereset havonta 150 800 forint, míg az átlagnyugdíj 118.000 forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, maximum 150 000 forintos díjtalan készpénzfelvétel szabálya. Időközben az átlagos nettó kereset havi 472 650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245 753 forintra nőt.
A kialakult helyzet nagyon megterheli azt a 1.341.431 nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíj ellátmányukat
- írja a szervezet. (655.129 nyugdíjas postai kézbesítést kér.)
Különösen nehéz helyzetbe kerülnek azon idős, alacsony nyugdíjösszegű ellátásban részesülő honfitársaink, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből, és hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre.
Megítélésük szerint a hazai bankszektor 2024-ben keletkezett 2.007 milliárd forint összesített, konszolidált adózott eredményét csak kis mértékben terhelné meg a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazodó díjtalan készpénzfelvételi lehetőség.
