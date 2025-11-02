Jamaica még mindig romokban a valaha volt legerősebb hurrikán után

A mentőcsapatok és segélyszervezetek nehezen tudják elérni a sziget egyes részeit a vihar után, mivel az utakat törmelék borítja, és áradások nehezítik a közlekedést.

Az ötös erősségű hurrikán - a legerősebb kategória - több tucat halálos áldozatot követelt a Karib-térségben, pusztító szeleket és földcsuszamlásokat okozva Kubában és Haitin is. A Melissa által okozott pusztítás teljes mértéke csak az elmúlt napokban vált láthatóvá, miután a hurrikán kedden lecsapott a szigetre, és megbénította a kommunikációs rendszereket és az áramellátást.

A sziget nyugati részén található közösségek, mint Black River és Montego Bay szenvedték el a legnagyobb károkat. Felvételek mutatják a földig rombolt épületeket, az utcákon szétszórt törmeléket és a még mindig víz alatt álló lakónegyedeket.

A Vöröskereszt szerint

a jamaicai lakosság 72%-a még mindig áram nélkül van, és körülbelül 6000 ember tartózkodik vészhelyzeti szálláshelyeken.

A jamaicai hatóságok megerősítették, hogy több tábori kórházat állítanak fel a nyugati országrész leginkább érintett területein.

A segélyek eljuttatását kezdetben nehezítette a jamaicai repülőterek ideiglenes lezárása. Most, hogy a segélyek megérkeznek az országba, a földcsuszamlások, a leszakadt villanyvezetékek és a kidőlt fák járhatatlanná tették bizonyos utakat, ami bonyolítja az elosztást.

A Melissa a valaha feljegyzett legerősebb vihar, amely Jamaicát sújtotta, és az egyik legerősebb a Karib-térségben. Csúcspontján a hurrikán tartós szélsebessége elérte a 295 km/órát. Az ötös kategóriájú hurrikánok - amelyek katasztrofális károkat képesek okozni - szélsebessége meghaladja a 157 mérföld/órát (252 km/óra).

Haitin legalább 31 ember vesztette életét a Melissa következtében, míg a Dominikai Köztársaságban legalább két halálesetet jelentettek. Kubában több ezer embert kellett evakuálni, miután több mint 60 000 otthon megrongálódott vagy megsemmisült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio