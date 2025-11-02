Jamaica még mindig romokban a valaha volt legerősebb hurrikán után

A mentőcsapatok és segélyszervezetek nehezen tudják elérni a sziget egyes részeit a vihar után, mivel az utakat törmelék borítja, és áradások nehezítik a közlekedést.
Az ötös erősségű hurrikán - a legerősebb kategória - több tucat halálos áldozatot követelt a Karib-térségben, pusztító szeleket és földcsuszamlásokat okozva Kubában és Haitin is. A Melissa által okozott pusztítás teljes mértéke csak az elmúlt napokban vált láthatóvá, miután a hurrikán kedden lecsapott a szigetre, és megbénította a kommunikációs rendszereket és az áramellátást.
A sziget nyugati részén található közösségek, mint Black River és Montego Bay szenvedték el a legnagyobb károkat. Felvételek mutatják a földig rombolt épületeket, az utcákon szétszórt törmeléket és a még mindig víz alatt álló lakónegyedeket.
A Vöröskereszt szerint
a jamaicai lakosság 72%-a még mindig áram nélkül van, és körülbelül 6000 ember tartózkodik vészhelyzeti szálláshelyeken.
A jamaicai hatóságok megerősítették, hogy több tábori kórházat állítanak fel a nyugati országrész leginkább érintett területein.
A segélyek eljuttatását kezdetben nehezítette a jamaicai repülőterek ideiglenes lezárása. Most, hogy a segélyek megérkeznek az országba, a földcsuszamlások, a leszakadt villanyvezetékek és a kidőlt fák járhatatlanná tették bizonyos utakat, ami bonyolítja az elosztást.
A Melissa a valaha feljegyzett legerősebb vihar, amely Jamaicát sújtotta, és az egyik legerősebb a Karib-térségben. Csúcspontján a hurrikán tartós szélsebessége elérte a 295 km/órát. Az ötös kategóriájú hurrikánok - amelyek katasztrofális károkat képesek okozni - szélsebessége meghaladja a 157 mérföld/órát (252 km/óra).
Haitin legalább 31 ember vesztette életét a Melissa következtében, míg a Dominikai Köztársaságban legalább két halálesetet jelentettek. Kubában több ezer embert kellett evakuálni, miután több mint 60 000 otthon megrongálódott vagy megsemmisült.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét
Az ukránok támadást hajtottak végre a Rosznyefty tuapszei terminálja ellen.
Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el
Sorra lépnek a legnagyobb vásárlók.
Új játékosok a pénzvilág csúcsán - szuperfizetések és brutális nyomás
Ügynökök a Wall Streeten.
Heti plusz egy húsmentes nap? Ezzel lehetne rávenni a magyarokat az életmódváltásra
Az egészség a fő motiváció, de a változtatásban a közösségi szempontok is nagy szerepet játszanak.
Napokon belül gazdasági Canossa-járásba kezdhet az EU – győzhetett az ipari lobbi
Teljes fordulat vehet az Európai Unió a zöld ügyekben.
Nem Ausztriára kellene fókuszálnunk – Ezen országok növekedési modellje lehetne a minta
Dél-Korea, Kína, Finnország, Izrael - mind technológiai jellegű gazdaságot hoztak létre.
Megjött a figyelmeztetés: kezdődik a masszív összeomlás
Most kell vigyázni.
Hirtelen fordulat az időjárásban: órákon belül minden megváltozik
Berúgja az ajtót a hidegfront.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.