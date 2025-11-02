Jelentős leállás jön a Postánál

A Magyar Posta tájékoztatása szerint 2025. november 15. (szombat) 17:00 órától november 16. (vasárnap) 18:00 óráig országos informatikai adatközponti karbantartási munkálatokat végeznek, amely idő alatt

a postahivatalok nem tudnak szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek számára.

A karbantartás következtében 22 postai szolgáltatóhely módosított nyitvatartással üzemel november 15-én, szombaton. Ezek a posták a megszokottnál korábban, legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, hogy felkészülhessenek a rendszerkarbantartásra.

A korlátozások további 5 postai szolgáltatóhelyet is érintenek, amelyek a karbantartás miatt november 16-án, vasárnap egyáltalán nem nyitnak ki.

A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a jelzett időszakban tervezett postai ügyintézéseiket időben, a karbantartást megelőzően vagy azt követően intézzék.

