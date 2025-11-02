  • Megjelenítés
Jelentős leállás jön a Postánál
Gazdaság

Jelentős leállás jön a Postánál

Portfolio
A Magyar Posta országos informatikai karbantartás miatt 2025. november 15-16-án jelentős szolgáltatási korlátozásokat vezet be, ami érinti a nyitvatartási időket is - tudósít a Posta.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint 2025. november 15. (szombat) 17:00 órától november 16. (vasárnap) 18:00 óráig országos informatikai adatközponti karbantartási munkálatokat végeznek, amely idő alatt

a postahivatalok nem tudnak szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek számára.

A karbantartás következtében 22 postai szolgáltatóhely módosított nyitvatartással üzemel november 15-én, szombaton. Ezek a posták a megszokottnál korábban, legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, hogy felkészülhessenek a rendszerkarbantartásra.

A korlátozások további 5 postai szolgáltatóhelyet is érintenek, amelyek a karbantartás miatt november 16-án, vasárnap egyáltalán nem nyitnak ki.

A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a jelzett időszakban tervezett postai ügyintézéseiket időben, a karbantartást megelőzően vagy azt követően intézzék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
idojaras-magyarorszag-vihar-eso
Gazdaság
Viharos szél söpör végig az országon hétfőn
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility