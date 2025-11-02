  • Megjelenítés
Jó hírt közöltek a görögök
Jó hírt közöltek a görögök

Folytatódott a görög turizmus növekedése. A Görög Nemzeti Bank adatai szerint 2025 első nyolc hónapjában a turisztikai bevételek elérték a 16,7 milliárd eurót, ami 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - írta meg a Greekreporter.

A legfrissebb adatok alapján a külföldi látogatók száma 4,1%-kal emelkedett, míg a kapcsolódó bevételek 12%-kal nőttek. Olga Kefalogianni turisztikai miniszter szerint 2025 újabb sikeres év lesz a görög turizmus számára, különösen mivel az elő- és utószezonra, valamint a téli hónapokra kiterjesztett turisztikai tevékenység stratégiája is jelentős eredményeket hoz.

A Görög Nemzeti Bank január-augusztusi adatai szerint az utazási mérleg 14,34 milliárd eurós többletet mutatott, szemben a 2024-es 13,04 milliárd euróval.

A turisztikai bevételek 1,79 milliárd euróval (12%) növekedtek, összesen 16,71 milliárd eurót érve el.

Az utazási kiadások szintén emelkedtek, 489 millió euróval (26%), összesen 2,37 milliárd euróra.

A bevételek növekedését a beutazó forgalom 4,1%-os emelkedése és az egy utazásra jutó átlagos költés 7,2%-os növekedése eredményezte. Az EU-27 országokból érkező látogatók költései 9,4%-kal (9,18 milliárd euróra), míg más országokból érkezőké 14,9%-kal (6,71 milliárd euróra) emelkedtek.

A teljes beutazó forgalom 25,92 millió utast ért el, ami 4,1%-os növekedést jelent a 2024-es 24,89 millió utashoz képest. A légi forgalom 4,2%-kal, a közúti határátkelőhelyeken áthaladó forgalom pedig 4,8%-kal nőtt.

A miniszter a Görög Szállodaszövetség (POX) igazgatótanácsával tartott találkozóján hangsúlyozta, hogy a turisztikai bevételek növekedése egyértelmű jele a görög turisztikai ágazat ellenálló képességének és dinamizmusának, megerősítve annak jelentős szerepét a nemzetgazdaságban és a foglalkoztatásban. A minisztérium célja e pozitív tendencia fenntartása, előtérbe helyezve a minőséget, a fenntarthatóságot és az előnyök országos szintű elosztását.

A POX vezetői kiemelték, hogy a látogatók átlagos költésének növekedése jelentősen növeli mind a szállodák, mind a helyi közösségek bevételeit. Üdvözölték a Turisztikai Minisztérium jogalkotási kezdeményezését a rövid távú ingatlan-bérbeadás szabályozására, kiemelve annak pozitív hozzájárulását a vendéglátóiparhoz és olyan szélesebb társadalmi kérdések kezeléséhez, mint a lakhatási válság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

