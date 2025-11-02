  • Megjelenítés
Kiszámolták: 44 400 forintnyi összeget jelentenek a vámok az amerikai családoknak
Gazdaság

Kiszámolták: 44 400 forintnyi összeget jelentenek a vámok az amerikai családoknak

Portfolio
A Trump-féle vámok jelentősen megdrágítják az amerikai karácsonyi szezont, átlagosan 132 dollárral (44 400 forint) növelve a vásárlók kiadásait a LendingTree elemzése szerint - jelentette a Cnbc.

Hat hónappal Donald Trump széles körű vámjainak bejelentése után az amerikai fogyasztók már érzik a hatásokat, és a helyzet a karácsonyi szezonban tovább romolhat, amikor

a hónapokig raktárakban tárolt, vámokkal terhelt termékek megjelennek a boltok polcain.

A LendingTree online hitelpiaci szolgáltató elemzése szerint az új vámok összesen 40,6 milliárd dollárral növelik majd a karácsonyi költségeket. Ebből 28,6 milliárd dollár közvetlenül a fogyasztókra hárul, ami átlagosan 132 dolláros többletkiadást jelent vásárlónként, míg a kiskereskedők várhatóan 12 milliárd dollárnyi többletköltséget nyelnek le.

"A legtöbb amerikai számára jelentős tétel a plusz 132 dollár a karácsonyi időszakban" – nyilatkozta Matt Schulz, a LendingTree vezető fogyasztói pénzügyi elemzője.

Bár nem földrengésszerű összeg, valódi hatással lehet sok családra. Emiatt az emberek visszafoghatják az ajándékozást, vagy extra adósságot vállalhatnak. Ez olyan választás, amit senki sem szeretne meghozni.

A kiskereskedelmi elemzők szerint a kereskedők arra számítanak, hogy a fogyasztók kevesebb terméket vásárolnak majd az idei ünnepi szezonban a vámok miatti magasabb árak következtében. Schulz szerint ez "sajnálatos valóság", amivel sok fogyasztónak szembe kell néznie.

A LendingTree becslése alapján az elektronikai termékek vásárlói szembesülnek majd a legnagyobb többletköltséggel, átlagosan 186 dollárral vásárlónként. A ruházati cikkek és kiegészítők következnek a sorban 82 dolláros többletköltséggel, míg a személyes ápolási termékek, szépségápolási cikkek és játékok vásárlói 14 dollárral, az élelmiszerek és édességek vásárlói pedig 12 dollárral fizetnek majd többet a vámok miatt.

A címlapkép illusztráció.

