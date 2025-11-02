Lezárták a népszerű kilátót a Budai-hegységben

A Pilisi Parkerdő Budakeszi Erdészete 2025. október 31-én lezárta a Csergezán Pál-kilátót a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése érdekében. A helyszínen elhelyezett tájékoztató szerint a beavatkozásra

a faszerkezet károsodása miatt van szükség,

és a munkálatok befejezéséig a kilátó látogatása szigorúan tilos.

A Budai-hegység legmagasabb pontján, az 559 méter magas Nagy-Kopasz tetején található építmény különleges, szélben duzzadó vitorlát formázó faszerkezettel rendelkezik. A 2006-ban átadott kilátó egyedi lécborításának köszönhetően a tériszonnyal küzdők is biztonságosan feljuthatnak a 100 lépcsőfokból álló lépcsősoron a 18 méter magasban elhelyezkedő legfelső kilátószintre.

Az építmény Csergezán Pál állatfestőről, grafikusról kapta nevét, aki Kittenberger Kálmán és Fekete István könyveinek illusztrátora volt, és élete utolsó éveit a közeli Telkiben töltötte. A kilátó különösen nyáron népszerű, amikor sokan keresik fel naplementét nézni vagy akár éjszakai szálláshelyként használni.

Érdekesség, hogy alig több mint két hónapja jelentették be a másik, pilisi Nagy-Kopasz-hegyen található Dévényi Antal-kilátó lebontását is. A 447 méter magasan álló, tízéves építményt évente mintegy 30 ezer látogató kereste fel, azonban a rendszeres karbantartás ellenére faszerkezete súlyosan károsodott, balesetveszélyessé vált, és a szakértői vélemények szerint már nem javítható.

A Pilisi Parkerdő kéri és köszöni a természetjárók megértését és türelmét a karbantartási munkálatok ideje alatt.