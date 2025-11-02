  • Megjelenítés
Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el
Gazdaság

Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el

Törökország Kínával és Indiával együtt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik. A török finomítók azonban most az indiaihoz hasonló irányba mozdulnak el, azaz felpörgetik a nem Oroszországból származó olajbeszerzést. 

A változás a célzott amerikai, európai uniós és brit intézkedések nyomán gyorsult fel, amelyek célja az orosz olajeladások visszafogása és az ukrajnai háború finanszírozásának megnehezítése.

A legnagyobb török finomítók egyike, a SOCAR tulajdonában lévő SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) a források szerint nemrég négy nyersolaj-szállítmányt vásárolt Irakból, Kazahsztánból és más, nem orosz termelőktől, decemberi érkezéssel.

A Reuters számításai alapján ez – a szállítmányok méretétől függően – napi 77 000–129 000 hordó nem orosz ellátást jelenthet, ami a STAR orosz olajtól való függésének csökkenésére utal.

A Kpler adatai szerint szeptemberben és októberben az orosz kőolaj gyakorlatilag a STAR teljes, nagyjából napi 210 000 hordós finomítói keverékét adta. A négy mostani szállítmány egyike a két forrás által említett kazah KEBCO tétel, amely minőségében megegyezik az orosz Urals típusú nyersolajjal, de kazahsztáni eredetű. A STAR ebből a kazah minőségből idén mindössze egyetlen további szállítmányt kötött.

A másik nagy török finomító, a Tüpraş a források szerint növeli a nem orosz, az Urals minőségéhez hasonló típusok – például az iraki olaj – vásárlását, részletek közlése nélkül. A legutóbbi szankciók nyomán felpörgő nem orosz beszerzésekről eddig nem jelentek meg hírek.

Két forrás szerint a két nagy törökországi finomítóval rendelkező Tüpraş várhatóan teljesen leállítja az orosz nyersolaj importját az egyik üzemében, hogy fenntartsa európai üzemanyag-exportját anélkül, hogy megsértené a közelgő uniós szankciókat. A másik finomítóban ugyanakkor továbbra is feldolgozná az orosz olajat.

A Kpler szerint Törökország novemberben napi 141 000 hordó iraki nyersolajat kap, ami az októberi 99 000 hordóról emelkedik, és jóval meghaladja az idei, nagyjából napi 80 000 hordós átlagot.

A Kpler adatai alapján Törökország januártól októberig átlagosan napi 669 000 hordó nyersolajat importált, amelyből 317 000 hordó, azaz 47% volt orosz eredetű.

Ez emelkedés az előző év azonos időszakához képest, amikor az import napi 580 000 hordó volt, ebből 333 000 hordó érkezett Oroszországból.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

