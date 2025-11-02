Patriot rendszert kapott Ukrajna a németektől

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy
Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel járult hozzá Ukrajna légvédelmi rendszerének fejlesztéséhez.
Az ukrán elnök közösségi média felületein köszönetét fejezte ki a német támogatásért.
"Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól" – fogalmazott az ukrán vezető X és Facebook bejegyzéseiben, azonban a német hozzájárulás pontos mértékéről nem közölt részleteket.
Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation. Of course,… pic.twitter.com/WW8qpOw84A https://t.co/WW8qpOw84A— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025
Az államfő kiemelte, hogy a légvédelem megerősítését már korábban előkészítették, a most bejelentett fejlesztés a korábban megkötött megállapodások megvalósítását jelenti.
A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök júliusban Berlinben egyeztetett az ukrán légvédelem megerősítéséről, ahol megállapodtak további két Patriot-rendszer finanszírozásáról.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev folyamatosan együttműködik partnereivel a légvédelmi képességek fejlesztésén. "A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak" – jelentette ki, egyúttal további eredményeket ígérve ezen a területen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
