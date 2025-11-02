Reklámadó: a Portfolio cikke után megjött az első hivatalos reakció

Szombati cikkünk megjelenése után adott ki közleményt a Magyar Reklámszövetség, melyben egyeztetést szorgalmaznak, mint írták, a konzultációt azt teszi indokolttá, hogy míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag-tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt. Azaz a 2019. július elsejétől, csaknem hat és fél éve érvényes

0 százalékos adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben.

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség a javaslatát a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően a módosító indítványt benyújtó miniszterelnök-helyettesnek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte.

A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül

- írták.

Az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő - hirdető vállalkozások, médiumok, reklám- és egyéb kommunikációs ügynökségek - érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt lenne szükség.

Lapunk megkereste az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahonnan a következő választ kaptuk arra a kérdésünkre, hogy mi indokolja az adó újbóli alkalmazását.

"Az a körülmény, hogy a Kormány a reklámadót felfüggesztette és nem hatályon kívül helyezte, annak a jelzése, hogy a szabályozást a Kormány indokoltnak és helyesnek ítélte, de annak alkalmazását gazdaságpolitikai megfontolásokból ideiglenesen nem tartotta célszerűnek. A felfüggesztés jogintézménye rugalmas eszközt ad a kormányzat kezébe az adóztatást újra életbe léptetésére, ha azt a gazdasági környezet változása indokolttá teszi, fenntartva, hogy ennek megítélése változhat"

- írták.

Ez tehát egy vadonatúj és érdekes fordulat a reklámadó esetében, és ennek következtében nem is szerepelhetett a 2026-os költségvetés bevételi oldalán a tervek között, de a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet költségvetési hatástanulmányában sem találunk bevételi becsléseket.

Azt is hozzátette a tárca megkeresésünkre, hogy "miután a reklámadó nem új adónem, a szabályozásról nem történt egyeztetés az iparági szereplőkkel". "A felfüggesztéssel kapcsolatban a társadalmi egyeztetés keretében észrevétel nem érkezett, kétségtelen ugyanakkor, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott normaszöveg tervezetben az egész éves felfüggesztés szerepelt" - jegyezte meg a tárca.

Címlapkép forrása: Shutterstock