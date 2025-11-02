  • Megjelenítés
Termékdömping jön az Apple-nél
Termékdömping jön az Apple-nél

Portfolio
Az Apple 2026-ban legalább 15 új terméket tervez piacra dobni, köztük az első összehajtható iPhone-t és egy teljesen megújított Siri asszisztenst - derül ki Mark Gurman Bloomberg-elemző jelentéséből - tudósított a MacRumours.
A vállalat számára 2026 az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb időszaka lesz, amelyet az Apple Intelligence funkciók bevezetése, az App Store-ra nehezedő szabályozói nyomás és az esetleges új vámok kockázata jellemez majd.

Az év első felében várható

  • az iPhone 17e,
  • a 12. generációs iPad A18 chippel,
  • az M4 chipes iPad Air,
  • valamint az M5 processzorral szerelt MacBook Air és az M5 Pro/Max chippel ellátott MacBook Pro modellek megjelenése.
  • Emellett új külső kijelzőket is bemutathat a cég.

Március-április környékén érkezhet a régóta várt, teljesen újratervezett Siri, valamint egy új okosotthon-kijelző hangszóróval, asztali és fali rögzítési lehetőségekkel.

Az őszi időszakban a szokásos Apple Watch és iPhone frissítések következnek. Az iPhone 18 Pro modellek már nem Qualcomm modemeket használnak majd, hanem az Apple saját C1 chipjét. Ekkor mutatkozhat be az első összehajtható iPhone is.

2026-ban okosotthon biztonsági termékek, köztük kamera is várható a kínálatban. Új Mac mini M5 chippel és frissített Mac Studio is érkezik, valamint egy OLED kijelzős iPad mini, míg az iPad Pro frissítése csak 2027-ben esedékes.

Az év vége előtt a vállalat bemutathatja az újratervezett MacBook Pro modelleket M6 Pro és M6 Max chipekkel, vékonyabb házzal, érintőképernyővel és OLED kijelzővel. Emellett az Apple előzetesen bemutathatja okosszemüveg termékét is, amelynek alkatrészeit a beszállítók már kis mennyiségben gyártják.

