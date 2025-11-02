Történelmi egyezség született: fellélegezhet a világ?

A Fehér Ház közlése szerint Peking felfüggeszti a ritkaföldfémekre, galliumra, germániumra, antimonra és grafitravonatkozó exportkorlátozásokat, és általános exportengedélyeket ad ki az amerikai felhasználók számára. Cserébe Washington elhalasztja a novemberre tervezett 100%-os büntetővámokat, valamint egy évre meghosszabbítja a 301-es szekció alóli vámkivételi listákat.
Az egyezség részeként
az Egyesült Államok felére csökkenti a fentanilhoz köthető termékekre kivetett vámokat, míg Kína újraindítja az amerikai szója- és mezőgazdasági termékek vásárlását,
az idei szezonban 12 millió tonna, a következő három évben pedig évi legalább 25 millió tonna szója importját vállalva.
A Fehér Ház azt is bejelentette, hogy a kínai Nexperia-gyárak ismét folytathatják chip-szállításaikat, ami enyhítheti az autóipari ellátási gondokat.
Elemzők szerint a megállapodás rövid távon stabilizálja a piacokat és a technológiai ellátási láncokat, ugyanakkor inkább egyéves tűzszünetet jelent, semmint végleges rendezést a kereskedelmi és geopolitikai vitákban.
