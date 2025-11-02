UBS: decemberben érkezhet az újabb kamatemelés a japán jegybanktól

A Bank of Japan változatlanul tartotta irányadó kamatát, de egyre több jel mutat arra, hogy a december hozhatja a következő emelést. Bár a globális bizonytalanságok és a 2026-os bértárgyalások kimenetele óvatosságra inti a jegybankot, a gazdasági fundamentumok és a jen gyengülésének elkerülése egyaránt a szigorítás irányába mutatnak. A UBS szerint Japán lassan lezárja a negatív kamatok korszakát, és a következő években fokozatos, fél éves ütemű kamatemelési ciklusra készülhet.

A Bank of Japan (BoJ) változatlanul hagyta irányadó kamatát a legutóbbi ülésén, de a jegybank kommunikációja alapján egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy a következő lépés felfelé vezet. A 0,5%-os kamatszint immár több mint fél éve van érvényben, és bár Kazuo Ueda jegybankelnök óvatos hangot ütött meg a tájékoztatón, a gazdasági környezet a UBS elemzői szerint már készen áll egy újabb emelésre.

Ueda hangsúlyozta, hogy továbbra is jelentős a bizonytalanság a globális gazdaságban, különösen a 2026-os bértárgyalások kimenetelét illetően, ám hozzátette: a kilátások romlásának esélye csökkent. Bár a japán gazdaság idén lassult, az amerikai kamatcsökkentésekből és a belső keresletből érkező támogatás mérsékelte a negatív hatásokat.

A UBS szerint a BoJ december 19-én emelheti meg irányadó kamatát 0,75%-ra,

amennyiben nem jelenik meg külső sokk vagy piaci zavar. A ház korábban januárra várta az emelést, de azóta az amerikai monetáris pálya is bizonytalanabbá vált: a Fed várhatóan két részletben hajtja végre az idei 50 bázispontos lazítást, és Jerome Powell sem tekinti készpénznek a decemberi vágást.

A kép azonban politikailag sem mentes a feszültségektől.

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök, Sanae Takaichi köztudottan a laza monetáris politika híve, és a parlamenti viták kimenetele, valamint egy esetleges előrehozott választás időzítése is nyomást gyakorolhat a jegybankra. Ennek ellenére a kormány várhatóan nem gördít akadályt egy „mérsékelt és indokolt” decemberi lépés elé, különösen az erősödő jen gyengülésének elkerülése érdekében.

A UBS középtávú pályája szerint a BoJ féléves ütemben folytathatja a szigorítást, 2026 végére 1,25%-ra, 2027 közepére pedig 1,5%-ra emelve az alapkamatot.

A gazdasági fundamentumok — a bérdinamika, a vállalati profitok növekedése és a mesterséges intelligencia által hajtott termelékenység — hosszabb távon akár magasabb egyensúlyi kamatszintet is indokolhatnak.

Japán így több évtizednyi ultra­la­za monetáris korszak végére érhet. Bár az infláció várhatóan 2026 közepéig 2% alatt marad, a reálkamat már most pozitív tartományba lépett, ami történelmi fordulatot jelent. A befektetők számára új fejezet kezdődik: a világ utolsó „negatív kamatos” gazdasága is fokozatosan visszatér a normalitáshoz.

