  • Megjelenítés
UBS: decemberben érkezhet az újabb kamatemelés a japán jegybanktól
Gazdaság

UBS: decemberben érkezhet az újabb kamatemelés a japán jegybanktól

Portfolio
A Bank of Japan változatlanul tartotta irányadó kamatát, de egyre több jel mutat arra, hogy a december hozhatja a következő emelést. Bár a globális bizonytalanságok és a 2026-os bértárgyalások kimenetele óvatosságra inti a jegybankot, a gazdasági fundamentumok és a jen gyengülésének elkerülése egyaránt a szigorítás irányába mutatnak. A UBS szerint Japán lassan lezárja a negatív kamatok korszakát, és a következő években fokozatos, fél éves ütemű kamatemelési ciklusra készülhet.

A Bank of Japan (BoJ) változatlanul hagyta irányadó kamatát a legutóbbi ülésén, de a jegybank kommunikációja alapján egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy a következő lépés felfelé vezet. A 0,5%-os kamatszint immár több mint fél éve van érvényben, és bár Kazuo Ueda jegybankelnök óvatos hangot ütött meg a tájékoztatón, a gazdasági környezet a UBS elemzői szerint már készen áll egy újabb emelésre.

Ueda hangsúlyozta, hogy továbbra is jelentős a bizonytalanság a globális gazdaságban, különösen a 2026-os bértárgyalások kimenetelét illetően, ám hozzátette: a kilátások romlásának esélye csökkent. Bár a japán gazdaság idén lassult, az amerikai kamatcsökkentésekből és a belső keresletből érkező támogatás mérsékelte a negatív hatásokat.

A UBS szerint a BoJ december 19-én emelheti meg irányadó kamatát 0,75%-ra,

amennyiben nem jelenik meg külső sokk vagy piaci zavar. A ház korábban januárra várta az emelést, de azóta az amerikai monetáris pálya is bizonytalanabbá vált: a Fed várhatóan két részletben hajtja végre az idei 50 bázispontos lazítást, és Jerome Powell sem tekinti készpénznek a decemberi vágást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A kép azonban politikailag sem mentes a feszültségektől.

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök, Sanae Takaichi köztudottan a laza monetáris politika híve, és a parlamenti viták kimenetele, valamint egy esetleges előrehozott választás időzítése is nyomást gyakorolhat a jegybankra. Ennek ellenére a kormány várhatóan nem gördít akadályt egy „mérsékelt és indokolt” decemberi lépés elé, különösen az erősödő jen gyengülésének elkerülése érdekében.

A UBS középtávú pályája szerint a BoJ féléves ütemben folytathatja a szigorítást, 2026 végére 1,25%-ra, 2027 közepére pedig 1,5%-ra emelve az alapkamatot.

A gazdasági fundamentumok — a bérdinamika, a vállalati profitok növekedése és a mesterséges intelligencia által hajtott termelékenység — hosszabb távon akár magasabb egyensúlyi kamatszintet is indokolhatnak.

Japán így több évtizednyi ultra­la­za monetáris korszak végére érhet. Bár az infláció várhatóan 2026 közepéig 2% alatt marad, a reálkamat már most pozitív tartományba lépett, ami történelmi fordulatot jelent. A befektetők számára új fejezet kezdődik: a világ utolsó „negatív kamatos” gazdasága is fokozatosan visszatér a normalitáshoz.

Kapcsolódó cikkünk

Ide vándorolhat a nagy pénz a profik szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
idojaras-magyarorszag-vihar-eso
Gazdaság
Viharos szél söpör végig az országon hétfőn
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility