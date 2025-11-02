Változás a Balatonnál: új menetrend lép életbe hétfőtől

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint november 3-tól, hétfőtől új menetrend lép életbe a balatoni kompközlekedésben. A módosított menetrend értelmében

a Szántódrévből induló kompok 7:00 és 18:00 óra között közlekednek,

míg a Tihanyrévből induló járatok 7:15 és 18:15 óra között szállítják az utasokat.

A társaság közleménye kiemeli, hogy hétköznapokon óránkénti indulással lehet számolni, míg hétvégén megmarad a sűrűbb, 30 percenkénti menetrend. A szolgáltatás kerékpárosok számára is folyamatosan elérhető marad, a kétkerekűvel közlekedők a hét minden napján igénybe vehetik a kompátkelést.

