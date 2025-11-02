Változás a Balatonnál: új menetrend lép életbe hétfőtől

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint november 3-tól, hétfőtől új menetrend lép életbe a balatoni kompközlekedésben. A módosított menetrend értelmében
- a Szántódrévből induló kompok 7:00 és 18:00 óra között közlekednek,
- míg a Tihanyrévből induló járatok 7:15 és 18:15 óra között szállítják az utasokat.
A társaság közleménye kiemeli, hogy hétköznapokon óránkénti indulással lehet számolni, míg hétvégén megmarad a sűrűbb, 30 percenkénti menetrend. A szolgáltatás kerékpárosok számára is folyamatosan elérhető marad, a kétkerekűvel közlekedők a hét minden napján igénybe vehetik a kompátkelést.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Reklámadó: a Portfolio cikke után megjött az első hivatalos reakció
A reklamszovetseg egyezteteseket kezdemenyezett a kormannyal.
Egy amerikai bíró döntése után szerdán megindulhatnak a kifizetések: 42 millió ember sorsa a tét
Trump állásfoglalásra vár.
Kiszámolták: 44 400 forintnyi összeget jelentenek a vámok az amerikai családoknak
Nem eget rengető összeg, de hatni fog a vásárlói döntésekre.
A szakemberek is ledöbbentek: kiszáradt a Fátyol-vízesés
A helyzeten a hétfői esőzés sem fog érdemben javítani.
Termékdömping jön az Apple-nél
15 dolgot mutathat be jövőre.
A Louvre-t nem egy "hollywoodi" profi banda rámolta ki
Amatőrök voltak.
Ezeket a rejtett üzeneteket közvetítik a világ legismertebb logói: 10 ikonikus márkát mutatunk be, amivel minden nap találkozunk
Nem minden az, aminek elsőre látszik.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod