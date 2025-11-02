  • Megjelenítés
Változás a Balatonnál: új menetrend lép életbe hétfőtől
Változás a Balatonnál: új menetrend lép életbe hétfőtől

November 3-tól módosul a balatoni kompjáratok menetrendje, amely szerint hétköznap óránkénti, hétvégén pedig félóránkénti indulással közlekednek a kompok Szántód és Tihany között - írta meg a Balatoni Hajózási Zrt..

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint november 3-tól, hétfőtől új menetrend lép életbe a balatoni kompközlekedésben. A módosított menetrend értelmében

  • a Szántódrévből induló kompok 7:00 és 18:00 óra között közlekednek,
  • míg a Tihanyrévből induló járatok 7:15 és 18:15 óra között szállítják az utasokat.

A társaság közleménye kiemeli, hogy hétköznapokon óránkénti indulással lehet számolni, míg hétvégén megmarad a sűrűbb, 30 percenkénti menetrend. A szolgáltatás kerékpárosok számára is folyamatosan elérhető marad, a kétkerekűvel közlekedők a hét minden napján igénybe vehetik a kompátkelést.

