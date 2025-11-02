Változás jön az egyik vasúti fővonal buszos pótlásában

A MÁV-csoport november 3-tól, hétfőtől módosítja a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon közlekedő pótlóbuszok menetrendjét, miközben a vonatok közlekedési rendje változatlan marad.

A szombathelyi Bakony InterCityk pótlására szolgáló gyorsjáratú, átemelő buszok útvonala rövidül:

a korábbi Székesfehérvár–Devecser szakasz helyett ezentúl csak Veszprém és Devecser között közlekednek.

A Göcsej InterCityk és sebesvonatok pótlóbuszai továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítják az utasokat.

Újdonságként a Budapest–Székesfehérvár–Zalaegerszeg útvonalon közlekedők számára gyorsabb eljutási lehetőséget biztosít a MÁV-csoport: első körben pénteken és vasárnap délutánonként a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozó gyorsjáratú MÁVbuszok közlekednek Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között.

A GYSEV üzemeltetésében lévő vasútvonal helyreállításához külső vállalkozói kapacitások bevonása szükséges, amelyhez a MÁV-csoport közbeszerzési eljárást folytat. Az eljárás előrehaladását azonban lassítja, hogy az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadta azt.

A jogi vita miatt a vonalszakasz helyreállítása várhatóan később fejeződik be, mint ahogy azt a pályaműködtető GYSEV Zrt. és a MÁV-csoport eredetileg tervezte. A nyertes vállalkozónak a szerződéskötést követően továbbra is közel négy hónapja lesz a pálya forgalomba helyezésére, így a vasúti személyforgalom újraindulása 2026 első felében várható.

Címlapkép forrása: Portfolio