  • Megjelenítés
Változás jön az egyik vasúti fővonal buszos pótlásában
Gazdaság

Változás jön az egyik vasúti fővonal buszos pótlásában

Portfolio
A veszprémi fővonal autóbuszos pótlási rendjében november 3-tól menetrendi változások lépnek életbe az utasok visszajelzései és a megváltozott utazási szokások alapján, miközben a vasúti helyreállítás a közbeszerzési eljárás jogi vitái miatt 2026 első feléig tolódhat - írja a MÁV.

A MÁV-csoport november 3-tól, hétfőtől módosítja a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon közlekedő pótlóbuszok menetrendjét, miközben a vonatok közlekedési rendje változatlan marad.

A szombathelyi Bakony InterCityk pótlására szolgáló gyorsjáratú, átemelő buszok útvonala rövidül:

a korábbi Székesfehérvár–Devecser szakasz helyett ezentúl csak Veszprém és Devecser között közlekednek.

A Göcsej InterCityk és sebesvonatok pótlóbuszai továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítják az utasokat.

Újdonságként a Budapest–Székesfehérvár–Zalaegerszeg útvonalon közlekedők számára gyorsabb eljutási lehetőséget biztosít a MÁV-csoport: első körben pénteken és vasárnap délutánonként a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozó gyorsjáratú MÁVbuszok közlekednek Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között.

A GYSEV üzemeltetésében lévő vasútvonal helyreállításához külső vállalkozói kapacitások bevonása szükséges, amelyhez a MÁV-csoport közbeszerzési eljárást folytat. Az eljárás előrehaladását azonban lassítja, hogy az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadta azt.

A jogi vita miatt a vonalszakasz helyreállítása várhatóan később fejeződik be, mint ahogy azt a pályaműködtető GYSEV Zrt. és a MÁV-csoport eredetileg tervezte. A nyertes vállalkozónak a szerződéskötést követően továbbra is közel négy hónapja lesz a pálya forgalomba helyezésére, így a vasúti személyforgalom újraindulása 2026 első felében várható.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
idegenforgalom-nyár-nyaralás-strand-tenger-turista-turizmus-utazás-üdülő
Gazdaság
Jó hírt közöltek a görögök
Pénzcentrum
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility