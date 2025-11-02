Viharos szél söpör végig az országon hétfőn

A hétfői nap időjárása markánsan eltér majd mind az előző, mind a következő napok jellemzőitől, mivel egy front vonul át az országon a következő 26-30 órában.

A nap folyamán országszerte borult égbolt lesz jellemző, csak késő délutántól kezdődik meg a felhőzet felszakadozása nyugat felől. Az éjszaka már csillagfényes idővel kecsegtet.

Számottevő csapadék elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben várható.

Ezeken a területeken 5-10 mm eső hullhat, míg Vas és Zala megyében akár 10-20 mm is összegyűlhet. A front kelet felé haladva fokozatosan veszít nedvességtartalmából.

A szél a Győr-Kecskemét tengely mentén húzódó széles sávban hajnaltól kezdve erősödik, délutánra pedig már 40-50 km/órás lökések is előfordulhatnak. A hegyvidéki területeken viharos széllökések várhatók, amelyek tovább ritkítják a fákon még megmaradt leveleket.

A környező magashegységekben kedvezőtlen látási viszonyokra, viharos szélre és vonuló csapadékra kell számítani, bár az Alpokban napközben a szél kivételével javulás várható.

Kedden már megnyugszik az időjárás

A hét végéig anticiklonális hatások érvényesülnek, ami napos, száraz időt eredményez viszonylag állandó hőmérsékleti értékekkel. Az éjszakák során azonban egyre nagyobb valószínűséggel alakulnak ki ködmezők.

Az északnyugat felől érkező hidegfrontok esetében gyakori jelenség, hogy a Dévényi-kapun keresztül betörő hideg levegő széttartó áramvonalak mentén halad a Kárpát-medencében. Ez a divergens áramlás felhőoszlató hatással bír, ezért jellemzően csak a délnyugati, valamint az északi és északkeleti megyékben hull jelentősebb mennyiségű csapadék.

