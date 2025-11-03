Brüsszel nekiment a magyar kormány adójának: kamatostul járhat vissza a pénz

A Nitrogénművek által indított perben az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta azt indítványozta, hogy a magyar kormány 2023-ban bevezetett szén-dioxid-kvóta-adóját uniós jogba ütközőnek minősítsék.
Szerinte az adó szembemegy az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének alapelveivel, amely a nagy kibocsátókat fokozatosan terelné a kibocsátáscsökkentés felé az ingyenes kvóták számának évről évre történő csökkentésével.
A magyar intézkedés ezzel ellentétben a már ingyenesen kiosztott kvóták utólagos megadóztatásával teremtett pluszterhet, ráadásul visszamenőleges hatállyal.
A kormány 2023 júliusától a hároméves átlagban 25 ezer tonna feletti CO₂-kibocsátásra tonnánként 36 eurós adót vetett ki, amely elsősorban a vegyipari, olajipari és építőanyag-gyártó vállalatokat érintette.
Amint arról korábban részletesen írtunk, a legnagyobb érintettek között volt a Mol, a Nitrogénművek, a Holcim királyegyházi cementgyára és a Duna-Dráva Cement váci és beremendi üzeme.
Az adó jelentős politikai és költségvetési célt szolgált: pluszbevételt termelt a nehéz helyzetű költségvetés számára, miközben érzékenyen érintette a kormány által kritikusnak tartott szereplőket, így Bige László vállalkozó Nitrogénművét és a külföldi cementipari cégeket. Bár a szabályok az eredeti bejelentéshez képest lazultak (az adómérték 40 euróról 36 euróra csökkent, a küszöbérték 10 ezerről 25 ezer tonnára nőtt), a magyar konstrukció továbbra is alapvetően ütközött az ETS logikájával, amely a kibocsátás feletti többletköltséget a kvótapiacra bízza, nem pedig új adót vezet be. A kritikusok azt is állították, hogy az adó politikai motivációkra utalt, amit alátámaszt, hogy Orbán Viktor 2022-ben még az egész ETS rendszer felfüggesztésének lehetőségét is felvetette.
A kvótaadó két év alatt számottevő bevételt hozott: 2023-ban 41,47 milliárd, 2024-ben 67,14 milliárd forint folyt be, idén pedig 75 milliárd forinttal számol a költségvetés.
Ha az adót törölni kell, az államnak kamatokkal együtt több mint 200 milliárd forintot kellene visszafizetnie. A terhek azonban egyenlőtlenül oszlottak meg: a Mol esetében a kvótaadó becslések szerint nagyjából 32 milliárd forintot tett ki, ami alig érte el árbevétele fél százalékát. A Nitrogénműveknél ugyanez 2023-ban 14, 2024-ben 11,5 százalékos árbevétel-arányos terhet jelentett, és mindkét évben jelentősen növelte a vállalat veszteségét.
A perben a végső döntés 3–6 hónapon belül várható, vagyis akár már tavasszal ítélet születhet. Ha a Bíróság követi a főtanácsnoki indítványt, az adót vissza kell vonni, a cégek pedig kamatostul visszakapják a befizetett összegeket.
A bírósági eljárással párhuzamosan az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen, felszólítva a kormányt az adó eltörlésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát
Sokadszor vált álláspontot az amerikai elnök.
Eljárt az idő az 5%-os lakáshitelek felett, egymás után vezetik ki a bankok a terméket
Eleve nagyon szűk volt a célcsoport, az Otthon Start aztán el is söpörte.
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok
Egy tankerhajót is eltaláltak.
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát
Nagyon sok piacmozgató adatra és hírre kell figyelnünk!
Behúzhat 16,2 milliárd eurónyi EU-pénzt a magyar kormány, de az idei költségvetést ez még nem segíti
Az új uniós források beérkezésére a jövő évig biztosan várni kell.
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban
A békekötésig támogatják az országot.
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia
Megelőzte az eddig vezető ulmi dómot.
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel
33 év után indultak újra a tesztek.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod