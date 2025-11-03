Egyre nagyobb bajba kerül Magyarország gazdasági példaképe

Az előzetes adatok szerint az osztrák infláció 2025 októberében az előző havival azonos, 4,0 százalék volt. Havi bázison 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában októberben, miután szeptemberben 0,2 százalékos havi csökkenést jegyeztek fel.
Az infláció fő hajtóereje továbbra is a szolgáltatószektor volt,
4,6 százalékos éves szintű áremelkedéssel, szemben a szeptemberi 4,7 százalékos drágulással. Az ipari termékek 1,3 százalékos inflációja szintén enyhébb volt, mint a szeptemberi 1,4 százalék. Legjobban az energiaszektorban nőttek az árak: itt az áremelkedés lendülete 9,7 százalékra gyorsult az előző havi 8,1 százalék után, főként az áram és a gáz drágulása következtében.
Az úgynevezett maginfláció, amely az ipari termékeket és szolgáltatásokat tartalmazza, 3,4 százalék volt, szemben a szeptemberi 3,5 százalékkal
- nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.
Az októberi adatok azt mutatják, hogy az infláció továbbra is tartósan magas nyugati szomszédunkban, ami akár hosszabb távon is akadályozhatja a gazdasági növekedés helyreállását.
Az elemzők szerint a jelenlegi magas infláció miatt mérséklődhet a lakossági fogyasztás, romolhat a vállalatok versenyképessége, illetve a költségvetés is nyomás alá kerülhet az államadósság emelkedő finanszírozási költségei miatt. A gondokat csak tetézi az ilyenkor növekvő gazdasági bizonytalanság, amely a vállalatok és a lakosság döntéshozatalát is jelentősen megnehezíti. Mindez a gazdasági aktivitásra is negatív hatást gyakorolna, és a 2023 tavasza óta látható alacsony szinten tartaná a növekedést.
Ausztria GDP-je az elmúlt negyedévben mindössze 0,1 százalékkal tudott bővülni negyedéves alapon, miközben az elmúlt 12 hónapot tekintve csak 0,6 százalékos volt a növekedés. Az adatok alapján Ausztria mindkét viszonylatban az európai térség gyengén teljesítő országai között volt.
