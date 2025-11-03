Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport

November 1-jén MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata - olvasható a cégcsoport közleményében. Az új cég az MVM CEEnergy földgáz-nagykereskedelmi üzletága és az MVM Partner Zrt. villamosenergia-tevékenységének integrációjával jött létre.

A vállalat közleménye alapján

egyetlen vállalatban összpontosítja földgáz- és villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenységét november elsejétől az MVM Csoport.

Az MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelmi tevékenysége beolvadt az eddigi villamosenergia-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be, amely mostantól MVM ONEnergy Zrt. néven működik tovább, Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként.

Hozzáteszik, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági fogyasztók számára az energiaszolgáltatást továbbra is az MVM Next Zrt. végzi, változatlan formában. A nagykereskedelmi ügyfelek és partnerek számára az összeolvadás rövidtávon adminisztratív változásokat hoz, ezekről a társaság minden érintettet részletesen tájékoztat, a szolgáltatás folytonossága teljes mértékben biztosított marad. Hosszabb távon, a vállalat céljai szerint az MVM ONEnergy ügyfelei a nyugat-európai energiakereskedelmi vállalatok mintájára egyre komplexebb, integrált termékportfólióhoz férhetnek majd hozzá.

Az integráció nem érinti az MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream, azaz kitermelési tevékenységeit

- ezek önálló üzletágként, külön céges keretek között működnek tovább.

A közleményből az is kiderül, hogy az MVM CEEnergy összes értékesítési volumene 2022-ben 125, 2023-ban 117, 2024-ben pedig 153 TWh volt, míg az MVM Partner villamosenergia-kereskedelme ugyanezen években 136, 192, illetve 244 TWh-t tett ki.

Az MVM ONEnergy megalakulása új korszakot nyit a hazai és nemzetközi energiakereskedelemben, amely így a folyamatosan változó európai energiapiacon egyszerre tud nagyobb léptékben gondolkodni, és minden eddiginél hatékonyabban, rugalmasabban és versenyképesebben működni. Az új vállalat egyesített portfólióval és jelentős éves kereskedett energiamennyiséggel indult, így erős piaci pozíciót biztosít számunkra mind a villamosenergia-, mind a földgázpiacon - hazai és nemzetközi szinten egyaránt

- fogalmazott Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Az MVM ONEnergy a hazai földgáz nagykereskedelmi piacon közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik, emellett a közép-kelet-európai, valamint délkelet-európai régió több országában ugyancsak meghatározó piaci szerepet tölt be.

rendelkezik, emellett a közép-kelet-európai, valamint délkelet-európai régió több országában ugyancsak meghatározó piaci szerepet tölt be. Az MVM ONEnergy által szerződött hazai erőművek által előállított villamos energia pedig az országos bruttó fogyasztás közel 40 százalékát teszi ki. A társaság egyszerre szolgálja ki – az MVM Csoport más tagvállalatának közreműködésével – a hazai egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztókat, valamint közvetetten és közvetlenül is számos nagyvállalati ügyfelet, köztük a legnagyobb hazai ipari szereplőket, közműveket és közintézményeket.

Az energiapiacok egyre inkább volatilisek, összetettek és globalizáltak, ezért a verseny is gyorsabb, intenzívebb, illetve technológiailag is mind nagyobb követelményeket támaszt minden résztvevő felé. Az MVM ONEnergy létrejöttével mindezekre hathatós válaszokat tudunk adni. Az összeolvadás emellett erősíti az ellátásbiztonságot, a nagyobb és integráltabb szervezet ugyanis szélesebb portfólióval és nagyobb piaci súllyal rendelkezik

- fogalmazott Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás